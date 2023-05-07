Один человек погиб и 33 получили ранения из-за землетрясения в Японии

В результате землетрясения в Японии один человек погиб и 33 получили ранения. Об этом 7 мая сообщает телеканал NHK.

«В результате серии землетрясений в префектуре Исикава один человек погиб в городе Судзу, в общей сложности 33 человека получили ранения в городах Судзу и Ното, также были повреждены многие дома, в основном в городе Судзу», — говорится в сообщении телеканала.

Журналисты также сообщают о многочисленных повреждениях зданий. Около 30% объектов размещения в городе Судзу не могут работать из-за последствий землетрясения.

«Существуют различные опасения по поводу погоды, поэтому правительство должно продолжать следить за ситуацией и тесно сотрудничать с местным сообществом», — цитируют журналисты слова премьер-министра Японии Фумио Кисида.

В районе Ното префектуры Исикава после 14:30 5 мая произошло землетрясение. Его силу оценили в 6 баллов в городе Судзу и 5 баллов в городе Ното. Всего за пять дней число землетрясений с сейсмической интенсивностью 1 и выше достигло 58, а с ночи с 6 мая до 10:00 (мск 4:00) 7 мая — шести раз.

Днем ранее телеканал NHK сообщал, что в результате землетрясения в японской префектуре Исикава один человек погиб и 27 пострадали.

5 мая утром подземные толчки магнитудой 6,3 были зафиксированы в центральной части японского острова Хонсю на побережье Японского моря. Далее землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали к северо-востоку от побережья острова Хонсю.