Реклама
Прямой эфир
Мир
В ФРГ предупредили Польшу о катастрофической опасности провокаций против РФ
Общество
Пострадавшего при взрыве автомобиля Прилепина вывели из медикаментозного сна
Общество
Стало известно о снижении уровня воды в Каховском водохранилище
Происшествия
Два населенных пункта обесточены в ДНР из-за обстрелов со стороны украинской армии
Мир
На Украине сообщили о повреждении промышленного предприятия в Николаевской области
Политика
В Госдуме предложили особым образом маркировать товар из недружественных стран
Общество
Кириенко отметил важность сохранения истории ВОВ на слете «Послов Победы»
Происшествия
Силы ПВО и РЭБ отразили ночную атаку украинских беспилотников на Севастополь
Мир
Один человек погиб и 33 получили ранения из-за землетрясения в Японии
Спорт
Россиянин Евлоев победил бразильца Лопеса в бою на турнире UFC 288
Происшествия
В Московской области мать и дочь погибли из-за отравления угарным газом
Общество
В Москве студенты станцевали «Вальс Победы» перед главной аркой ВДНХ
Общество
В 10 районах Москвы за пять лет не появилось ни одной новостройки

Один человек погиб и 33 получили ранения из-за землетрясения в Японии

0
Фото: REUTERS/Kyodo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате землетрясения в Японии один человек погиб и 33 получили ранения. Об этом 7 мая сообщает телеканал NHK.

«В результате серии землетрясений в префектуре Исикава один человек погиб в городе Судзу, в общей сложности 33 человека получили ранения в городах Судзу и Ното, также были повреждены многие дома, в основном в городе Судзу», — говорится в сообщении телеканала.

Журналисты также сообщают о многочисленных повреждениях зданий. Около 30% объектов размещения в городе Судзу не могут работать из-за последствий землетрясения.

«Существуют различные опасения по поводу погоды, поэтому правительство должно продолжать следить за ситуацией и тесно сотрудничать с местным сообществом», — цитируют журналисты слова премьер-министра Японии Фумио Кисида.

В районе Ното префектуры Исикава после 14:30 5 мая произошло землетрясение. Его силу оценили в 6 баллов в городе Судзу и 5 баллов в городе Ното. Всего за пять дней число землетрясений с сейсмической интенсивностью 1 и выше достигло 58, а с ночи с 6 мая до 10:00 (мск 4:00) 7 мая — шести раз.

Сдвиг на фазе: в каких странах могут произойти следующие землетрясения
Медленно стихающая сейсмическая активность в Турции и Сирии угрожает соседним регионам

Днем ранее телеканал NHK сообщал, что в результате землетрясения в японской префектуре Исикава один человек погиб и 27 пострадали.

5 мая утром подземные толчки магнитудой 6,3 были зафиксированы в центральной части японского острова Хонсю на побережье Японского моря. Далее землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали к северо-востоку от побережья острова Хонсю.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023