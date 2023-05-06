В Японии один человек погиб и 27 пострадали в результате землетрясения

В результате землетрясения в японской префектуре Исикава один человек погиб и 27 пострадали. Об этом сообщает NHK 6 мая.

Толчки зафиксировали в городе Судзу. Погиб 65-летний мужчина, упав с лестницы во время ремонта крыши.

В городе есть небольшие разрушения.

5 мая утром подземные толчки магнитудой 6,3 были зафиксированы в центральной части японского острова Хонсю на побережье Японского моря. Далее землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали к северо-востоку от побережья острова Хонсю.