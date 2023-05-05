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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Японии

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Фото: ТАСС/EPA/JIJI PRESS
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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5, которое произошло к северо-востоку от побережья японского острова Хонсю. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает телеканал NHK.

Толчки ощущались не только в префектурах Аомори, Акита и Иватэ, но и на лежащем севернее острове Хоккайдо. Эпицентр землетрясения находился на глубине 70 км, добавили в сообщении.

Угрозы цунами нет. Данные о разрушениях не приводятся.

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Это уже второе землетрясение, которое зарегистрировали в районе Японии за сутки. Так, утром 5 мая подземные толчки магнитудой 6,3 были зафиксированы в центральной части японского острова Хонсю на побережье Японского моря.

Тогда специалисты предупредили, что угроза возникновения цунами отсутствует, однако могут произойти незначительные изменения уровня воды вдоль побережья.

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