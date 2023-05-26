Тело известного писателя четыре дня пролежало в квартире в Москве

Тело советского писателя Виктора Коняхина обнаружили в квартире в Таганском районе Москвы, оно пролежало там несколько дней. Об этом сообщил источник ИА REGNUM в пятницу, 26 мая.

По его информации, 24 мая жильцы одного из домов в Большом Рогожском переулке Таганского района вызвали полицию после жалоб на запах, исходящий из соседней квартиры. Прибывшие на место полицейские вскрыли дверь и в одной из комнат обнаружили тело Коняхина. Ему был 81 год.

Давность наступления смерти составила около четырех суток, уточнил собеседник агентства.

Виктор Коняхин родился 18 февраля 1942 года. С 1975 года был членом Союза литераторов. Также был автором и редактором таких газет, как «Остряк» и «Московский крокодил». Среди выпущенных книг за годы творческой деятельности присутствует множество сказок и произведений для детей в рамках серии «Библиотечка для родителей и воспитателей».

В апреле 2022 года в квартире в подмосковных Люберцах мертвым обнаружили автора романа «Нежность к ревущему зверю» Александра Бахвалова. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.