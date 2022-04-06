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Писателя Бахвалова нашли мертвым в квартире под Москвой

Известного писателя Александра Бахвалова нашли мертвым в квартире под Москвой
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Автора романа «Нежность к ревущему зверю» обнаружили мертвым в подмосковных Люберцах в среду, 6 апреля.

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По имеющейся информации, в полицейский участок обратилась дочь писателя. Она сообщила, что прозаик не открывает дверь в квартиру. Сотрудники полиции взломали дверь, и обнаружили там два тела без признаков насильственной смерти — писателя и его знакомой. Александра Бахвалова обнаружили лежащим под столом, а его знакомая лежала у дивана.

Обстоятельства смерти обоих устанавливаются. По предварительной информации, криминальная версия не подтверждается. Известно, что оба умерли около 10 дней назад.

Александр Александрович Бахвалов (настоящая фамилия Мистакиди) — российский прозаик, автор романа «Нежность к ревущему зверю», который был экранизирован в 1982 году.

Прозаик родился в крымском Симеизе. Работать он начал в 1943 году, на военном аэродроме. С 1944 по 1950 год служил в армии, после демобилизации вернулся к своей профессии аэродромного механика.

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