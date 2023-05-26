Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

В Днепропетровской области на фоне объявленной воздушной тревоги раздались взрывы. Об этом 26 мая сообщает украинское издание «Зеркало недели».

«Взрывы на Днепропетровщине», — указано в Telegram-канале СМИ.

Воздушная тревога в настоящее время объявлена почти на всей территории Украины, исключая западные области.

Ранее, 25 мая, сообщалось, что звуки взрывов прогремели ночью в Ровненской, Львовской, Хмельницкой и Харьковской областях Украины. В тот же день стало известно, что прогремели взрывы в Киеве, в городе звучала воздушная тревога.

В тот же день стало известно, что Киевская область и еще семь регионов Украины частично обесточены из-за нарушений в энергосистеме. Отмечалось, что в Днепропетровской области обесточено 73 населенных пункта в связи с неблагоприятными погодными условиями.

За день до этого взрывы прогремели в городе Купянске Харьковской области Украины. Воздушная тревога не объявлялась. Тогда же издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Сумской области. В области также не объявляли воздушную тревогу.

Информации от Минобороны России касательно этих ударов не поступало.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту. В Москве подчеркнули, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.