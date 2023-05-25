Киевская область и еще семь регионов Украины частично обесточены из-за нарушений в энергосистеме. Об этом в четверг, 25 мая, сообщила пресс-служба министерства энергетики страны.

Уточняется, что в Киевской области без электричества остались 3,2 тыс. людей. В Черновицкой области были повреждены линии электропередач. В Николаевской и Одесской областях временные отключения электроснабжения произошли по причине технологических нарушений, передает «Газета.Ru».

В Днепропетровской области обесточены 73 населенных пункта в связи с неблагоприятными погодными условиями. Из-за сильных гроз были произведены отключения в Кировоградской и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Также без электричества остались жители Сумской, Харьковской, Черниговской областей.

Ранее, 15 мая, «Укрэнерго» сообщила, что на юго-западе и востоке Украины в результате взрывов повреждены две магистральные линии. В энергосистеме проводится ремонт на тепловых и атомных электростанциях.