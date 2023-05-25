Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве прогремели взрывы, в городе звучит воздушная тревога. Об этом 25 мая сообщает ТСН.

«Взрывы прозвучали в Киеве», — говорится в Telegram-канале ТСН.

Отмечается, что местные власти заявили о работе противовоздушной обороны (ПВО) в Киевской области. Позднее украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области.

Информации от Минобороны России касательно этих ударов не поступало.

Накануне взрывы прогремели в городе Купянске Харьковской области Украины. Воздушная тревога не объявлялась. Подробностей о происходящем нет.

В этот же день издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Сумской области. В области также не объявляли воздушную тревогу.

Ранее, 23 мая, в трех областях Украины объявили воздушную тревогу. Сначала сирены зазвучали в Днепропетровской и Полтавской областях, через пару минут — в Харьковской.

22 мая украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Харькове.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. В Москве отмечали, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.