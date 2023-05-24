На Украине сообщили о взрывах в Купянске Харьковской области
Взрывы прогремели в среду, 24 мая, в городе Купянск Харьковской области Украины.
«Сообщают о взрывах в Купянске Харьковской области», — отметило издание Klymenko Time в своем Telegram-канале.
Воздушная тревога не объявлялась. Подробностей о происходящем нет.
Ранее в среду украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале сообщило о взрывах в Сумской области. В области также не объявляли воздушную тревогу.
Информации от Минобороны России не поступало.
В среду воздушная тревога звучала в ряде украинских областей — в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской. Подробностей не сообщалось.
Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.