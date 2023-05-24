Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин внес в ГД проект о денонсации договора с Украиной по Азовскому морю
Мир
Си Цзиньпин оценил сотрудничество Китая со странами ЕАЭС
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Спорт
Соревнования по фехтованию в Польше лишили статуса ЧЕ из-за недопуска россиян
Мир
Пентагон отказался комментировать данные о ранении главкома ВСУ Залужного
Происшествия
В результате атаки ДРГ на Белгородскую область повреждено не менее 500 домов
Мир
Кылычдароглу подал иск против Эрдогана на 1 млн лир из-за фейкового видео
Общество
Путин лично поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Общество
Бабушка изнасилованной в Якутии во время стрима девочки рассказала об отношениях с педофилом
Спорт
Форварда «Спартака» Соболева дисквалифицировали на четыре матча
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве газа в многоэтажке Краснодара
Наука и техника
Корабль «Прогресс МС-23» с грузом на борту пристыковался к МКС
Сюжет:

На Украине сообщили о взрывах в Купянске Харьковской области

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взрывы прогремели в среду, 24 мая, в городе Купянск Харьковской области Украины.

«Сообщают о взрывах в Купянске Харьковской области», — отметило издание Klymenko Time в своем Telegram-канале.

Воздушная тревога не объявлялась. Подробностей о происходящем нет.

Ранее в среду украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале сообщило о взрывах в Сумской области. В области также не объявляли воздушную тревогу.

Пройденный этап: какие перспективы для ВС РФ открывает победа в Артемовске
Эксперты назвали новые цели СВО в Донбассе

Информации от Минобороны России не поступало.

В среду воздушная тревога звучала в ряде украинских областей — в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской. Подробностей не сообщалось.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023