Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

В Сумской области слышны взрывы. Об этом 24 мая сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Характер взрывов не уточняется. В области также не объявляли воздушную тревогу.

Информации от Министерства обороны России по этому поводу также не поступало.

Ранее в этот день воздушная тревога звучала в ряде украинских областей — в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской. Украинские СМИ также не приводили никаких подробностей.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. В Москве отмечали, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.