СМИ сообщили о взрывах в четырех областях Украины
Звуки взрывов прогремели в ночь на 25 мая в Ровненской, Львовской, Хмельницкой и Харьковской областях Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.
Так, по данным телеканала ICTV, взрывы зафиксированы в Ровненской области.
Как сообщило издание «Зеркало недели», взрывы также слышны в Львовской и Хмельницкой областях.
Кроме того, глава администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил о взрывах в регионе.
Ранее в этот день сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы, в городе звучит воздушная тревога.
Информации от Минобороны России касательно этих ударов не поступало.
Накануне взрывы прогремели в городе Купянске Харьковской области Украины. Воздушная тревога не объявлялась. Подробностей о происходящем нет.
В этот же день издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Сумской области. В области также не объявляли воздушную тревогу.
Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. В Москве подчеркнули, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.