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СМИ сообщили о взрывах в четырех областях Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Звуки взрывов прогремели в ночь на 25 мая в Ровненской, Львовской, Хмельницкой и Харьковской областях Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.

Так, по данным телеканала ICTV, взрывы зафиксированы в Ровненской области.

Как сообщило издание «Зеркало недели», взрывы также слышны в Львовской и Хмельницкой областях.

Кроме того, глава администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил о взрывах в регионе.

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Ранее в этот день сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы, в городе звучит воздушная тревога.

Информации от Минобороны России касательно этих ударов не поступало.

Накануне взрывы прогремели в городе Купянске Харьковской области Украины. Воздушная тревога не объявлялась. Подробностей о происходящем нет.

В этот же день издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Сумской области. В области также не объявляли воздушную тревогу.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. В Москве подчеркнули, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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