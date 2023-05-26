Во Львовской области за сутки демонтировали два памятника советским солдатам

Два памятника советским солдатам демонтированы за последние сутки во Львовской области на западе Украины. Об этом 25 мая сообщается в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

Монументы снесены в селах Млыниска и Бережница.

Отмечается, что Львовская область может пересечь отметку в 100 демонтированных объектов.

Ранее в этот день стало известно, что в селе Святиловка Полтавской области Украины демонтировали памятник борцам за советскую власть. Инициатором сноса выступило полтавское отделение Института национальной памяти Украины. От монумента остался только постамент.

24 мая в Закарпатской и Львовской областях Украины было демонтировано пять памятников советским военнослужащим.

В Самборском районе Львовской области 19 мая демонтировали два памятника советским солдатам.

17 мая советник главы областной военной администрации (ОВА) региона Олег Радик заявил о сносе еще двух советских скульптур. Речь идет о памятнике Герою СССР Алексею Лопатину в Червонограде и фигуре скорбящей женщины в селе Золотковичи.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.