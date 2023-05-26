Реклама
Прямой эфир
Экономика
Российские типографии начали переход на производство упаковки
Происшествия
Автобус загорелся на КАД в Петербурге
Происшествия
Два землетрясения зафиксированы вблизи Туапсе
Происшествия
Боевики ВСУ обстреляли Бердянск
Происшествия
Система ПВО сбила украинскую ракету в Ростовской области
Мир
Встреча вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана пройдет в Москве
Мир
В Кремле началась встреча Путина с Алиевым и Пашиняном
Мир
Во Франции на 72-м году жизни умер певец Жан-Луи Мурат
Общество
МВД объявило в розыск экс-профессора ВШЭ Сонина
Армия
Истребители Су-35 и Су-27 сопроводили два летевших к границе РФ бомбардировщика США
Спорт
Швейцария проиграла Германии в четвертьфинале ЧМ-2023 по хоккею
Мир
Шольц пообещал усиливать санкции против России

Российские типографии начали переход на производство упаковки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские типографии перепрофилируют свои производства под упаковочные цеха. Об этом «Известиям» сообщили в Гильдии издателей периодической печати (ГИПП).

Сорное решение: платить за утилизацию упаковки обяжут ее производителей
Зачем Минприроды хочет изменить систему переработки картона, стекла и другой тары

Снижение спроса за последний год на периодическую продукцию привело к закрытию части предприятий и переоснащению компаний, которые продолжили работу на рынке, рассказал бизнес. А упаковка по типу производства к типографиям ближе всего.

В «Красногорской типографии» запустили производство плотной картонной упаковки. Такая подойдет для обуви, настольных игр, лекарственных препаратов, рассказал гендиректор компании Павел Мелихов. В «Шикодизайне» наладили аналогичное производство, подтвердил представитель типографии. Там коробки используют для кондитерских изделий, косметики, канцелярских товаров.

В «Типографии А1», специализирующейся на изготовлении каталогов, журналов и другой печатной продукции, также производят упаковочные коробки, рассказал «Известиям» представитель компании. VMG-Group начали делать самоклеящиеся этикетки, например на флаконы для косметики, рассказал гендиректор организации Дмитрий Ремизов.

С российского рынка ушли компании, которые размещали заказы на печатные изделия: журналы, брошюры, листовки, рекламные товары, напомнил в беседе с «Известиями» исполнительный директор ГИПП Павел Мирошниченко. Типографии, чтобы дозагрузить свои цеха, переходят на изготовление новых типов товаров, близких к полиграфическим, например, производят упаковку, объясняет он.

Типографии стремятся зайти на рынок различной упаковки— этикеток, картонных коробок, гофротары, чтобы загрузить свои производства на фоне снижения объема заказов, подтвердил глава «Красногорской типографии» Павел Мелихов.

Для запуска производства разных видов упаковочных материалов необходимо 10–15 млн рублей инвестиций в оборудование, рассказал бизнес. В прошлом году из-за приостановки поставок и сервисного обслуживания европейской техники ряд типографий сообщил об угрозе прекращения работы и закрытия цехов. За это время они нашли замену европейскому оборудованию в Китае.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Картонный домик: типографии переходят на производство упаковки

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023