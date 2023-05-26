Российские типографии начали переход на производство упаковки

Российские типографии перепрофилируют свои производства под упаковочные цеха. Об этом «Известиям» сообщили в Гильдии издателей периодической печати (ГИПП).

Снижение спроса за последний год на периодическую продукцию привело к закрытию части предприятий и переоснащению компаний, которые продолжили работу на рынке, рассказал бизнес. А упаковка по типу производства к типографиям ближе всего.

В «Красногорской типографии» запустили производство плотной картонной упаковки. Такая подойдет для обуви, настольных игр, лекарственных препаратов, рассказал гендиректор компании Павел Мелихов. В «Шикодизайне» наладили аналогичное производство, подтвердил представитель типографии. Там коробки используют для кондитерских изделий, косметики, канцелярских товаров.

В «Типографии А1», специализирующейся на изготовлении каталогов, журналов и другой печатной продукции, также производят упаковочные коробки, рассказал «Известиям» представитель компании. VMG-Group начали делать самоклеящиеся этикетки, например на флаконы для косметики, рассказал гендиректор организации Дмитрий Ремизов.

С российского рынка ушли компании, которые размещали заказы на печатные изделия: журналы, брошюры, листовки, рекламные товары, напомнил в беседе с «Известиями» исполнительный директор ГИПП Павел Мирошниченко. Типографии, чтобы дозагрузить свои цеха, переходят на изготовление новых типов товаров, близких к полиграфическим, например, производят упаковку, объясняет он.

Типографии стремятся зайти на рынок различной упаковки— этикеток, картонных коробок, гофротары, чтобы загрузить свои производства на фоне снижения объема заказов, подтвердил глава «Красногорской типографии» Павел Мелихов.

Для запуска производства разных видов упаковочных материалов необходимо 10–15 млн рублей инвестиций в оборудование, рассказал бизнес. В прошлом году из-за приостановки поставок и сервисного обслуживания европейской техники ряд типографий сообщил об угрозе прекращения работы и закрытия цехов. За это время они нашли замену европейскому оборудованию в Китае.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Картонный домик: типографии переходят на производство упаковки