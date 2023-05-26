Картонный домик: типографии переходят на производство упаковки

Типографии перепрофилируют свои производства под упаковочные цеха. Об этом «Известиям» рассказали представители Гильдии издателей периодической печати (ГИПП) бизнеса . Например, в «Красногорской мануфактуре» и «Шико Дизайне» закупили оборудование для изготовления картонных коробок. Спрос на печатную продукцию и периодику значительно снизился за последний год, что привело к закрытию части предприятий и переоснащению компаний, которые продолжили работу на рынке, рассказали специалисты. Упаковка по типу производства к типографиям ближе всего — для этого можно использовать часть оборудования.

Собрали упаковку

В Гильдии издателей периодической печати «Известиям» рассказали, что российские типографии начали перепрофилировать свое оборудование под производство упаковки. Это подтвердили и участники полиграфического рынка.

В «Красногорской типографии» начали изготавливать плотную картонную упаковку. Она используется для обуви, настольных игр, в качестве подарочной, для лекарственных препаратов , рассказал гендиректор компании Павел Мелихов.

В «Шико Дизайне» также наладили аналогичное производство , подтвердил представитель типографии. Коробки используют для кондитерских изделий, косметики, канцелярских товаров , уточнили там.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В «Типографии А1», специализирующейся на изготовлении каталогов, журналов и другой печатной продукции, также производят упаковочные коробки , рассказал «Известиям» представитель компании. При этом отделочные работы на боксах организация не осуществляет — оформлением занимается подрядчик, уточнили там.

VMG-Group также производит упаковочный материал, в частности, она запустила изготовление самоклеящейся этикетки, которая наносится, например, на флаконы для шампуня, косметики , рассказал гендиректор организации Дмитрий Ремизов.

— Упаковка — перспективное направление для типографии. Сейчас на все виды такой продукции довольно высокий спрос, и он растет. Это связано с тем, что ряд иностранных компаний по ее производству остановили работу на российском рынке , поэтому заказчики стали искать изготовителей среди отечественных организаций, — отметил Дмитрий Ремизов.

В Минпромторге отметили, что деятельность типографий и поддержка полиграфического бизнеса относится к ведению Минцифры.

Сокращение объема рынка печатной продукции связано не с уходом иностранных компаний, а с ростом популярности цифровых носителей, сказали «Известиям» в пресс-службе Минцифры. Эта тенденция наблюдается довольно давно, уточнили там.

Государство поддерживает издательскую полиграфию через финансирование печатных изданий, добавили в пресс-службе. На ввоз полиграфических материалов, бумаги и оборудования установлены нулевые или минимальные ставки таможенных пошлин, пояснили в ведомстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Новые варианты

Этот рынок в последние годы сокращается , рассказал «Известиям» президент Межрегиональной ассоциации полиграфистов Борис Кузьмин. Книжно-журнальные и газетные издания снижают тиражи. Отрасль наращивает производство так называемой технической продукции — упаковки, этикетки, печать на тканях , уточнил он.

С российского рынка ушли компании, которые размещали заказы на печатные изделия: журналы, брошюры, листовки, рекламные товары , напомнил в беседе с «Известиям» исполнительный директор ГИПП Павел Мирошниченко . Типографии, чтобы дозагрузить свои цеха, переходят на изготовление новых типов товаров, близких к полиграфическим, например, производят упаковку, объясняет он.

— Иностранные компании были нашими основными клиентами, даже небольшие организации делали значительные объемы заказов у нас. Также возникли проблемы с оборудованием, несколько машин вышли из строя, и мы не можем их отремонтировать . Сейчас мы вынуждены сильно сократить персонал, поскольку просто не нуждаемся в том количестве сотрудников, которые работали над большими заказами, — отметил владелец типографии «Гарант» Сергей Зюганов.

Многие печатники сейчас пытаются зайти на рынок различной упаковки: этикеток, картонных коробок, гофротары, чтобы загрузить свои производства на фоне снижения объема заказов , подтвердил глава «Красногорской типографии» Павел Мелихов.

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

— Для производства наше предприятие закупило и установило автоматические линии по ее изготовлению. Например, фальцевально-склеивающую для упаковки из макулатурного картона , автоматический пресс для высечки первого формата. Упаковка ближе всего к типографскому продукту, и ее можно встроить в существующее производство , — сказал Павел Мелихов.

Но не каждое типографское оборудование подойдет для ее изготовления, уточнил он. Компаниям приходится докупать недостающие машины, чтобы производить смежные товары , отметил он.

Этикетка стала новым направлением компании, подтвердил Дмитрий Ремизов. Для этого VMG-Group открыла отдельную типографию с другим оборудованием, поскольку предыдущее не подходило для ее изготовления , добавил он.

Для изготовления упаковки «Шико Дизайн» приобрел новое оборудование, например, фальцевально-склеивающую машину, которая позволяет изготавливать коробки , уточнили там.

По словам участников рынка, для запуска производства разных видов упаковочных материалов необходимо 10–15 млн рублей инвестиций в оборудование .