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Картонный домик: типографии переходят на производство упаковки

Какие товары будут изготавливать полиграфисты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Типографии перепрофилируют свои производства под упаковочные цеха. Об этом «Известиям» рассказали представители Гильдии издателей периодической печати (ГИПП) бизнеса. Например, в «Красногорской мануфактуре» и «Шико Дизайне» закупили оборудование для изготовления картонных коробок. Спрос на печатную продукцию и периодику значительно снизился за последний год, что привело к закрытию части предприятий и переоснащению компаний, которые продолжили работу на рынке, рассказали специалисты. Упаковка по типу производства к типографиям ближе всего — для этого можно использовать часть оборудования.

Собрали упаковку

В Гильдии издателей периодической печати «Известиям» рассказали, что российские типографии начали перепрофилировать свое оборудование под производство упаковки. Это подтвердили и участники полиграфического рынка.

В «Красногорской типографии» начали изготавливать плотную картонную упаковку. Она используется для обуви, настольных игр, в качестве подарочной, для лекарственных препаратов, рассказал гендиректор компании Павел Мелихов.

В «Шико Дизайне» также наладили аналогичное производство, подтвердил представитель типографии. Коробки используют для кондитерских изделий, косметики, канцелярских товаров, уточнили там.

производство упаковки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В «Типографии А1», специализирующейся на изготовлении каталогов, журналов и другой печатной продукции, также производят упаковочные коробки, рассказал «Известиям» представитель компании. При этом отделочные работы на боксах организация не осуществляет — оформлением занимается подрядчик, уточнили там.

VMG-Group также производит упаковочный материал, в частности, она запустила изготовление самоклеящейся этикетки, которая наносится, например, на флаконы для шампуня, косметики, рассказал гендиректор организации Дмитрий Ремизов.

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Упаковка — перспективное направление для типографии. Сейчас на все виды такой продукции довольно высокий спрос, и он растет. Это связано с тем, что ряд иностранных компаний по ее производству остановили работу на российском рынке, поэтому заказчики стали искать изготовителей среди отечественных организаций, — отметил Дмитрий Ремизов.

В Минпромторге отметили, что деятельность типографий и поддержка полиграфического бизнеса относится к ведению Минцифры.

Сокращение объема рынка печатной продукции связано не с уходом иностранных компаний, а с ростом популярности цифровых носителей, сказали «Известиям» в пресс-службе Минцифры. Эта тенденция наблюдается довольно давно, уточнили там.

Государство поддерживает издательскую полиграфию через финансирование печатных изданий, добавили в пресс-службе. На ввоз полиграфических материалов, бумаги и оборудования установлены нулевые или минимальные ставки таможенных пошлин, пояснили в ведомстве.

производство упаковки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Новые варианты

Этот рынок в последние годы сокращается, рассказал «Известиям» президент Межрегиональной ассоциации полиграфистов Борис Кузьмин. Книжно-журнальные и газетные издания снижают тиражи. Отрасль наращивает производство так называемой технической продукции — упаковки, этикетки, печать на тканях, уточнил он.

С российского рынка ушли компании, которые размещали заказы на печатные изделия: журналы, брошюры, листовки, рекламные товары, напомнил в беседе с «Известиям» исполнительный директор ГИПП Павел Мирошниченко. Типографии, чтобы дозагрузить свои цеха, переходят на изготовление новых типов товаров, близких к полиграфическим, например, производят упаковку, объясняет он.

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Иностранные компании были нашими основными клиентами, даже небольшие организации делали значительные объемы заказов у нас. Также возникли проблемы с оборудованием, несколько машин вышли из строя, и мы не можем их отремонтировать. Сейчас мы вынуждены сильно сократить персонал, поскольку просто не нуждаемся в том количестве сотрудников, которые работали над большими заказами, — отметил владелец типографии «Гарант» Сергей Зюганов.

Многие печатники сейчас пытаются зайти на рынок различной упаковки: этикеток, картонных коробок, гофротары, чтобы загрузить свои производства на фоне снижения объема заказов, подтвердил глава «Красногорской типографии» Павел Мелихов.

этикетки
Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

Для производства наше предприятие закупило и установило автоматические линии по ее изготовлению. Например, фальцевально-склеивающую для упаковки из макулатурного картона, автоматический пресс для высечки первого формата. Упаковка ближе всего к типографскому продукту, и ее можно встроить в существующее производство, — сказал Павел Мелихов.

Но не каждое типографское оборудование подойдет для ее изготовления, уточнил он. Компаниям приходится докупать недостающие машины, чтобы производить смежные товары, отметил он.

Этикетка стала новым направлением компании, подтвердил Дмитрий Ремизов. Для этого VMG-Group открыла отдельную типографию с другим оборудованием, поскольку предыдущее не подходило для ее изготовления, добавил он.

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Для изготовления упаковки «Шико Дизайн» приобрел новое оборудование, например, фальцевально-склеивающую машину, которая позволяет изготавливать коробки, уточнили там.

По словам участников рынка, для запуска производства разных видов упаковочных материалов необходимо 10–15 млн рублей инвестиций в оборудование.

В прошлом году из-за приостановки поставок и сервисного обслуживания европейской техники ряд типографий сообщил об угрозе прекращения работы и закрытия цехов. Сейчас компании нашли замену европейскому оборудованию в Китае, рассказали участники рынка. КНР — лидер по упаковочным решениям, там делают передовую технику для производства этого вида продукции, сказал Павел Мелихов. Из преимуществ китайской техники — сервисное обслуживание, в котором российским организациям отказывают европейские поставщики оборудования, пояснил он.

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