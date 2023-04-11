Красивая обертка: как меняется российский рынок упаковки

Для российского рынка упаковки последний год прошел под знаком импортозамещения. Ушли иностранные бренды, часть западных производителей объявили о передаче бизнеса отечественному менеджменту, который, в свою очередь, начал активный поиск аналогов материалов и сырья. Насколько успешно отечественное производство развивается в новых реалиях, выясняли «Известия».

Цвета не в тренде

Первые недели и месяцы после введения санкций были для рынка достаточно нервными: производители, в особенности, работающие с пищевой продукцией, вынуждены были менять логистические цепочки и перенастраивать производство с учетом «выпавших» иностранных компонентов. Впрочем, сориентироваться все сумели достаточно быстро, благо, решения были рядом — многие производители еще до санкций начали активно разрабатывать отечественные аналоги сырья. Участники проведенного ассоциацией «Союзмолоко» опроса «Что происходит с упаковкой?» заявили, что уход иностранных компаний в области упаковки сильно повлиял на бизнес. При этом никто не счел это влияние фатальным: все уже предложили собственные решения. Так, 66% респондентов ответили, что для того, чтобы обеспечить компанию упаковкой, они стали активно развивать сотрудничество с отечественными производителями, а 33% — искать возможности импорта упаковочных материалов из других стран. Половина респондентов внесли незначительные изменения в дизайн упаковки, более 33% — сильно поменяли дизайн, 83% — значительно сократили использование красок. При этом абсолютное большинство участников опроса связывают свое будущее с расширением сотрудничества с отечественными производителями упаковки.

Опрос отражает тенденцию и в других отраслях: несмотря на первоначальные страхи, по сути, единственной серьезной жертвой санкций оказался привычный дизайн товарных упаковок. Исчезновение некоторых видов картона и красок быстро привело к изменению внешнего облика продуктов. Некоторые бренды использовали для своих продуктовых линеек временный дизайн упаковки, другие стали искать обновленные постоянные решения, воспользовавшись возможностью для обновления бренда.

«Мы отмечаем, что многие компании перешли на более простые и устойчивые решения, например, меньшее количество цветов, переход из многокомпонентной упаковки в стекло, ПЭТ, металл, стал упрощаться и дизайн упаковки товара, — говорит руководитель проектов по устойчивому развитию X5 Group Ольга Васильчук. — При этом более всего изменениям в дизайне подверглась многокомпонентная упаковка. Конечно, для компаний это была вынужденная мера, так как индустрия столкнулась с нехваткой особой краски, и нужно было быстро искать варианты импортозамещения некоторых упаковочных материалов или новых иностранных поставщиков. Однако в итоге многие сумели найти отечественные решения, некоторые производства стали адаптироваться, что-то менять в дизайне, а кто-то смог наладить поставки необходимых аналогов из других стран, например, из Китая».

Пошли в рост

По оценкам экспертов, сегодня рынок успокаивается после волнений, вызванных переменой статуса, и в течение 2023 года цена на упаковку, скорее всего, окончательно стабилизируется. При этом в последующие два года рынок упаковки будет иметь устойчивую тенденцию к росту: ключевую роль здесь играет активизация импортозамещения.

В отличие от предыдущих кризисов, для которых были характерны снижение спроса и падение покупательской способности, в ходе нынешнего, на фоне западных санкций, отрасль, напротив, столкнулась с дефицитом самых разных видов сырья и материалов для упаковки — асептического картона Tetra Pak, алюминиевых крышек, влагостойких бумажных этикеток, добавок, красок, клея, компонентов для производства бумаги. Это заставило производителей менять европейских поставщиков на локальных и азиатских контрагентов. Также компании продолжили разрабатывать новые компоненты и внедрять новые виды упаковки. Примером может послужить компания «Упаковочные системы». Она не только наладила поставки картона от азиатских поставщиков, но и активно тестирует картонную и полимерную упаковку российского производства. Выпуск новых видов упаковки также способствует росту не только рынка упаковки, но и более масштабного рынка ритейла, участники которого тоже отмечают развитие новых трендов.

«Сейчас в целом по рынку прослеживается тренд на экологичность, необычные варианты брендинга, нанесение QR-кодов для получения более подробной информации, использование дополненной реальности, — отмечает Карен Шагинян, руководитель дивизиона закупок собственных торговых марок и сопутствующих товаров торговой сети METRO. — Также упаковка стремится быть более удобной как для торговых сетей, так и для клиентов. Яркий пример — шоу-боксы, вариант оптовой упаковки, когда верхняя часть снимается, а нижняя остается. Для нас, как представителей не традиционного ритейла, а оптовой торговли, такой вариант используется чаще всего, сотрудники не тратят время на выкладку, а оставляют коробочное хранение, а клиент видит товар, и для него одинаково удобно взять как одну пачку, если он покупает для собственных нужд, так и упаковку, если делает закупку для бизнеса. Для товаров собственных торговых марок в категории fresh METRO переходит на единый формат короба, который позволяет производить несколько размерных конфигураций, при этом не меняя дизайн. Так товар будет „продавать“ себя сам без дополнительных обозначений на упаковке.».

Полимеризация вдолгую

Значительную долю рынка сегодня занимает полимерная упаковка — как гибкая, так и жесткая. Объем спроса на полимеры в соответствующем рыночном сегменте составляет в среднем более 3 млн тонн в год, по сути, являясь наиболее популярным упаковочным решением. Стекло и металл делят между собой равные доли, более скромные. Эти материалы проигрывают в части веса и сохранения свойств полимерам, поэтому производители продуктов питания и крупные ритейлеры с особым вниманием смотрят на то, как растет и расширяется российский рынок упаковочной полимерной продукции.

Отрасль упаковки является одним из главных «потребителей» полимеров — в мире на нее приходится до 44% от всех выпускаемых пластиков (такие данные приводятся в исследовании ВШЭ). Сейчас отечественное производство на 99,5% обеспечивает потребности внутреннего рынка, дополнительных мощностей в краткосрочном периоде не требуется.

И локальные игроки не подводят. Российские компании выводят на рынок новые решения, наиболее удовлетворяющее потребителей. Пионером рынка стал СИБУР: компания уже представила производителям молочной продукции целый ряд упаковочных решений из доступных на внутреннем рынке полимеров. В планах корпорации — поэтапное увеличение производства полимеров для изготовления пищевой упаковки и разработка новых марок для замещения импорта. Здесь помогло и то, что компания начала разрабатывать отечественные альтернативы импортному сырью задолго до кризиса. О своих планах развития заявила и компания «МолоПак»: она планирует вложить 1,2 млрд рублей в расширение своего производства упаковки для длительного хранения жидких пищевых продуктов, расположенного в Подмосковье.

Тонкая зеленая линия

Перемены на рынке упаковки совпали с ростом популярности экологических трендов, в том числе, в пищевом производстве. Этим поспешили воспользоваться отечественные производители, предлагающие новые упаковочные решения. Одним из них стало активное использование вторичного сырья при изготовлении упаковки: такие решения, по словам экспертов, становятся все более востребованными. По текущим экспертным оценкам, в ближайшие пять лет только за счет инновационных «зеленых» методов производства российский рынок переработки полимерных отходов может вырасти в два — пять раз, в зависимости от типа отходов.

Экологический тренд в производстве демонстрирует все свое многообразие. Так, компания «Данафлекс» недавно разработала новаторскую экологичную упаковочную пленку. СИБУР запустил производство ПЭТ-гранул Vivilen с вовлечением вторичного сырья, содержащих до 25-30% повторно используемого полимера. В год завод «ПОЛИЭФ» сможет ежегодно выпускать до 144 000 тонн ПЭТ-гранулы Vivilen, пригодной для производства упаковки напитков и продуктов питания. Объем повторно вовлекаемого полимера при этом составит до 34 000 тонн, что сравнимо с 1,7 млрд использованных пластиковых бутылок. Производители могут перейти на этот материал уже в течение одного-двух лет. А компания METRO в рамках глобальной инициативы по сокращению Использования не подлежащих переработки материалов в упаковке разработала единый дизайн коробов для овощей и фруктов. Коробки нового образца будут одинаковыми для всех видов продукции.

В рамках нового экологического тренда уместными оказались и минималистичные дизайнерские решения. То, что было лишь вынужденной мерой в отсутствие привычного сырья, стало актуальным решением, поддержанным не только производителями, но и ритейлерами, выпускающими товары под собственной торговой маркой. «В некоторых позициях мы ушли от многокомпонентной упаковки с большим количеством краски в ПЭТ, — рассказывает Ольга Васильчук. — Также в категории напитков, например, СТМ „Зеленая линия“, отказались от термоусадной пленки и перешли в стекло, а для категории молоко и кисломолочные продукты (также „Зеленая линия“) ушли от комбинированных материалов в легко перерабатываемые и легко собираемые (ПЭТ) в Москве».

Несмотря на санкции и ограничения в поставках, отечественные производители продолжают снабжать рынок упаковкой. При этом удалось не только наладить выпуск выпавших" компонентов, но и предложить новые решения. Здесь во многом помогло то, что локальные производители уже несколько лет разрабатывают аналоги западному сырью и улучшают качество компонентов. И теперь рынок успешно пожинает плоды многолетних усилий.