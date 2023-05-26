Украинское правительство президента Владимира Зеленского скоро может развалиться. Об этом в среду, 24 мая, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

«Госаппарат Украины находится на грани коллапса. Помните, что мы владеем им полностью. Мы платим за всё. Нам принадлежит правительство, мы поддерживаем экономику в рабочем состоянии, мы платим зарплату военным и бюрократам. Как только поддержка ослабнет, все развалится, как карточный домик», — рассказал он.

Полковник обеспокоен, что кто-либо в Вашингтоне захочет вмешаться в украинский конфликт с расчетом на неспособность России ответить на такой шаг.



Макгрегор назвал такую точку зрения заблуждением, и указал, что «россияне будут счастливы раздавить американские и натовские войска» при их вступлении в конфликт на Украине.

Экс-советник Пентагона посоветовал американским властям забыть об этой идее.

Ранее, 23 мая, Дуглас Макгрегор заявил, что США совместно с НАТО могут ввести на территорию Украины свои войска, так как они не намерены признавать поражение Киева. Он также указал на разговоры о поражении Украины, которые происходят даже в Белом доме.

До этого, 9 мая, экс-советник Пентагона назвал нанесение большего вреда России главной целью США в украинском конфликте. Он отметил, что Вашингтон не беспокоится о том, одержит ли Киев победу. Американские власти осознают, что у Украины нет шансов.

Накануне экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн предположил, что Владимир Зеленский попытается сбежать из страны после того, как украинская армия будет разбита. Также он добавил, что вслед за провалом контрнаступления ВСУ будет поднят вопрос о прекращении огня и мирных переговорах.

7 мая экс-кандидат в губернаторы штата Аризона Кэри Лейк заявила, что если Вашингтон перестанет переводить деньги Киеву, то конфликт на Украине закончится.

Как заявил 5 мая экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, с военной точки зрения у Вооруженных сил Украины нет возможности победить российскую армию, Киев понесет поражение уже к началу осени.

Ранее, 2 мая, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в ближайшие месяцы Киев полностью потеряет военную и финансовую поддержку США. В качестве аргументов эксперт приводил два фактора: проблемы в экономике Соединенных Штатов Америки и потеря интереса американцев к оказанию помощи Киеву.

Вместе с тем в марте экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил о возможном вводе войск НАТО на Украину в случае ее поражения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.