США совместно с НАТО могут ввести на территорию Украины свои войска, так как они не намерены признавать поражение Киева. Такую мысль выразил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom 23 мая.

По его словам, Соединенные Штаты даже после поражения Украины в Артемовске (украинское название — Бахмут) намерены оказывать Киеву военную поддержку. Именно поэтому не исключено, что Вашингтон совместно с Североатлантическим альянсом направит военно-воздушные и сухопутные войска на территорию Западной Украины.

«[Они могут сделать это] в последний момент, чтобы попытаться каким-то образом спасти украинскую власть от полного уничтожения», — допустил Макгрегор.

Экс-советник главы Пентагона также указал на разговоры о поражении Украины, которые происходят даже в Белом доме.

Вместе с тем, по версии Макгрегора, лучшим способом закончить украинский конфликт стало бы провозглашение Украины нейтральным государством.

Ранее в этот день генсек НАТО Йенс Столтенберг ушел от ответа на вопрос журналистов о том, приведет ли неготовность Североатлантического альянса отправлять свои войска на Украину к неудаче украинской армии «на земле».

23 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал на то, что Киев не сможет одержать победу в конфликте с Москвой, а НАТО не готова направлять на Украину свои войска. По этим причинам необходимо прекратить огонь и начать мирные переговоры, считает политик.

Ранее, 16 мая, генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос сказал, что украинский президент Владимир Зеленский допустил серьезную ошибку, недооценив мощь Российской армии. Он также подчеркнул, что ошибкой стала неправильная оценка состояния Вооруженных сил (ВС) РФ, что стало причиной дальнейших неудач украинских войск на фронте.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.