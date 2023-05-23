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Столтенберг не стал отвечать на вопрос о возможной отправке войск НАТО на Украину

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Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг ушел от ответа на вопрос журналистов о том, приведет ли неготовность Североатлантического альянса отправлять свои войска на Украину к неудаче украинской армии «на земле».

«Мы сейчас демонстрируем, что готовы оказывать поддержку Украине, и мы видим, что эта поддержка уже имела решающее значение. <…> Конечно, они (Киев. — Ред.) должны делать больше, но у них есть для этого возможности», — сказал он.

Генсек блока вновь напомнил, что союзники поставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ) «самое современное оружие».

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Ранее в этот день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал на то, что Киев не сможет одержать победу в конфликте с Москвой, а НАТО не готова направлять на Украину свои войска. По этим причинам необходимо прекратить огонь и начать мирные переговоры, считает политик.

18 мая Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО примут многолетнюю программу помощи Украине на саммите в Вильнюсе, который пройдет в июле текущего года. Столтенберг сообщил, что он приветствует заявления о поставке крылатых ракет на Украину, а также обучение украинских пилотов использованию западных истребителей.

Тогда же Financial Times сообщила также, что союзники Украины опасаются, что военная поддержка Киева скоро достигнет предела. Чиновники всё больше обеспокоены тем, какой будет поток помощи в следующем году по мере того, как США вступают в президентскую кампанию, вызывающую разногласия.

16 мая генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос сказал, что украинский президент Владимир Зеленский допустил серьезную ошибку, недооценив мощь российской армии. Он также подчеркнул, что ошибкой стала неправильная оценка состояния Вооруженных сил (ВС) РФ, что стало причиной дальнейших неудач украинских войск на фронте.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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