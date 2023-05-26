Эксперты рассказали о выдаче ипотеки в Заполярье 

Тренды на ипотечном рынке Заполярья совпадают с общероссийскими: на протяжении рассмотренного периода доля «арктических» сделок в общем количестве выдач по РФ была стабильной — около 2,5%. Об этом «Известиям» рассказали аналитики «Домклик» Сбербанка.

В Арктическую зону РФ входят Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также арктические территории Республики Карелия, Архангельской области, Республики Коми, Красноярского края и Республики Саха (Якутия).

По данным экспертов, основная доля сделок в 2022–2023 годах, заключенных в Арктической зоне, приходится на вторичный рынок. И, как правило, процент кредитов на первичном рынке ниже общероссийского показателя (24,2%), уточнили аналитики.

Специалисты полагают, что низкий процент сделок по приобретению строящегося жилья (менее 20% в арктических населенных пунктах Республики Карелия, Мурманской области, Красноярского края и Ненецкого АО) может быть вызван дефицитом предложения. Последний объясняется тем, что застройщикам приходится иметь дело с экстремальными климатическими условиями, сложным рельефом и логистическими трудностями, пояснили аналитики.

Исключение — населенные пункты Архангельской области, где доля кредитов по покупке недвижимости в новостройках (30,6%) значительно превышает общероссийский показатель (24,2%), добавили эксперты. Однако и объем предложения на первичном рынке достаточно высок по сравнению с другими северными регионами, добавили там.

Ранее в мае губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в беседе с «Известиями» назвал преимущества арктической ипотеки. Одним из них является тот факт, что программа станет стимулом и для застройщиков, и для жителей регионов, покупательская способность которых повысится.