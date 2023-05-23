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Губернатор Архангельской области назвал преимущества «Арктической ипотеки»

Губернатор Архангельской области Цыбульский: «Арктическая ипотека» — стимул для застройщиков
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Если программа «Арктическая ипотека» будет запущена, она станет стимулом для застройщиков, и для жителей регионов, покупательская способность которых повысится, рассказал «Известиям» 23 мая губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Ранее в этот день вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что механизм льготной ипотеки под 2% может быть запущен на территории российской Арктики в течение этого лета, сообщает ТАСС.

Цыбульский рассказал, что в Архангельской области фиксируется спрос населения на использование ипотечных программ.

«Эффективность реализации любых «жилищных» проектов зависит, прежде всего, от спроса на новую недвижимость у населения, а он у нас высокий и существенно превышает предложение, которое дает рынок. Поэтому программу «Арктическая ипотека» мы рассматриваем как стимул и для застройщиков, и для жителей регионов, покупательская способность которых безусловно повысится при внедрении льготного кредитования под 2%, как это уже успешно работает на Дальнем востоке», — подчеркнул он.

Губернатор выразил мнение, что обозначенные Трутневым сроки по запуску программы вполне реальные.

Кроме того, Цыбульский рассказал, что в Архангельской области в последние годы наблюдается стабильное увеличение темпов строительства жилья (за пару лет рост составил 30%), реализуются проекты по комплексному развитию территорий, масштабные инвестиционные проекты. По его словам, градостроительный потенциал в регионе составляет более чем 2,5 млн кв. м. жилой площади.

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Ранее, 10 мая, сообщалось, что вице-премьер Юрий Трутнев дал поручения Минфину, Минстрою и Минвостокразвития «сформировать консолидированную позицию с финансово-экономическим обоснованием по вопросу запуска проекта «Арктическая ипотека». Распространить на субъекты дальневосточную ипотеку под 2% предложил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский еще в апреле 2023 года.

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