Зеленский уволил начальника управления СБУ в Хмельницкой области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Службы безопасности Украины (СБУ) в Хмельницкой области Тараса Цюцюру. Соответствующий указ опубликован в четверг, 25 мая, на официальном сайте главы государства.

Причина, по которой Цюцюра был снят с должности, в документе не называется. Кто займет этот пост, на данный момент также неизвестно. Цюцюра возглавлял СБУ в Хмельницкой области с октября 2020 года. Как отмечает портал «Лiга. Новости», до этого он работал в Черновицкой и Ровенской областях.

Кроме того, 25 мая Зеленский подписал указ о назначении Сергея Наумюка на пост заместителя председателя СБУ.

Увольнение Цюцюры и назначение Наумюка — это не первые в этом году перестановки в СБУ. Например, 7 февраля генерал-майор Василий Малюк возглавил службу безопасности. При этом Иван Баканов, занимавший эту должность ранее, был отстранен за многочисленные факты госизмены со стороны подчиненных его ведомства.

Масштабные кадровые перестановки проводились и в других украинских ведомствах после начала Россией спецоперации по защите Донбасса в феврале 2022 года. По мнению общественного деятеля и журналиста из Одессы Леонида Штекеля, главной причиной данных решений является усиливающаяся проблема коррупции.