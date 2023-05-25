Появился новый способ обмана с помощью фейковых сайтов

Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Аферисты предлагают людям фальшивые скидочные купоны, которые отправляют по e-mail со списком акций. Заинтересовавшийся может перейти по опасной ссылке, сообщает телеканал «Известия». Фейковые сайты имитируют страницы крупных магазинов. Товары можно приобрести якобы со скидкой до 90%. Покупатель вводит данные банковской карты, и деньги списывают.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.