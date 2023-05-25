В КНР после визита Мишустина пообещали нарастить сотрудничество с РФ в экономике

Власти Китая по итогам визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Пекин намерены активно повышать качество и наращивать масштабы сотрудничества с Москвой в торгово-экономической сфере. Об этом в четверг, 25 мая, заявила на брифинге официальный представитель министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин.

«Совместными усилиями мы примем активные меры <…> для оптимизации структуры и создания более благоприятных условий в торговле, будем содействовать как повышению качества, так и увеличению масштабов китайско-российского торгово-экономического сотрудничества» — сказала дипломат, чьи слова приводит ТАСС.

По словам Шу, на следующем этапе развития взаимодействия министерство коммерции КНР и другие компетентные ведомства совместно с российской стороной будут реализовывать важные договоренности, достигнутые между руководством двух стран.

В частности, Пекин планирует укреплять контакты с Москвой по традиционному направлению, связанному с поставками сырьевых товаров. Помимо этого Китай заинтересован в усилении взаимодействия с Россией в сфере торговли услугами, а также в продвижении совместных экологических проектов и в области цифровизации, добавила Шу.

Ранее в этот же день китайская газета Global Times написала о том, что рост качества российско-китайского торгово-экономического сотрудничества в сочетании с полным запасом нефти открывает для обеих стран более широкое будущее. Газета подчеркнула, что масштаб и уровень российской делегации, а также число предпринимателей, сопровождавших Мишустина, стали редкостью за последние годы.

Также в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Мишустиным заявил, что Пекин готов строить отношения с Москвой на основе взаимной поддержки с учетом ключевых интересов друг друга.

В свою очередь премьер-министр РФ заметил, что Россия и Китай дадут совместный отпор устремлениям ряда стран Запада навязывать свою волю при помощи санкций. Вместе с тем он добавил, что Москва и Пекин создадут благоприятные условия для уверенного продвижения к общим стратегическим целям.

Мишустин прибыл в Пекин 23 мая для встречи с официальными лицами страны. Уточняется, что в ходе визита и российская сторона, и китайская не раз приветствовали расширение экономического сотрудничества. В этой связи Мишустин спрогнозировал увеличение товарооборота в 2023 году выше отметки в $200 млрд.

Итогами переговоров стал ряд подписанных соглашений. В их числе экспорт пшена и лекарственных трав из РФ в Китай, углубление инвестиционного сотрудничества между Минэкономразвития РФ и министерством коммерции КНР, проведение совместных мероприятий в сферах медицины, транспорта, строительства, образования и др.