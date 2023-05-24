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Мишустин заявил об отпоре со стороны Китая и РФ западным попыткам навязать волю

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов/POOL
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Россия и Китай дадут совместный отпор устремлениям ряда стран Запада навязывать свою волю при помощи санкций. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках встречи с председателем КНР Си Цзиньпином 24 мая в Пекине.

«Уверен, что Россия и Китай дадут решительный отпор этим опасным устремлениям и создадут благоприятные условия для уверенного продвижения вперед — к нашим общим стратегическим целям», — подчеркнул Мишустин.

Вместе с тем он добавил, что Москва и Пекин создадут благоприятные условия для уверенного продвижения к общим стратегическим целям.

Также стало известно, что главы правительств России и Китая в конце года проведут встречу для того, чтобы установить общий ориентир и подвести итоги.

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что отношения Москвы и Пекина уверенно развиваются, идет многоплановое сотрудничество между странами.

«Передайте, пожалуйста, мой искренний привет моему доброму другу президенту России Владимиру Путину», — сказал лидер Китая.

Он также отметил, что первый визит Мишустина в Китай был результативным и успешным.

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Мишустин прибыл в Пекин 23 мая для встречи с официальными лицами страны. Уточняется, что в ходе визита и российская сторона, и китайская не раз приветствовали расширение экономического сотрудничества. В этой связи Мишустин спрогнозировал увеличение товарооборота в 2023 году выше отметки в $200 млрд.

К настоящему моменту российский премьер-министр уже встретился с премьером госсовета Ли Цяном. Итогами их переговоров стал ряд подписанных соглашений. В их числе экспорт пшена и лекарственных трав из РФ в Китай, углубление инвестиционного сотрудничества между Минэкономразвития РФ и министерством коммерции КНР, проведение совместных мероприятий в сферах медицины, транспорта, строительства, образования и других.

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