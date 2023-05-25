В Китае сочли отношения РФ и КНР способствующими открытости мира

Отношения РФ и КНР делают мир открытым, а США делают тесным даже Тихий океан. Об этом 24 мая написала газета Global Times, комментируя визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай.

Отмечается, что рост качества российско-китайского торгово-экономического сотрудничества в сочетании с полным запасом нефти открывают для обеих стран более широкое будущее.

Газета подчеркнула, что масштаб и уровень российской делегации, а также число предпринимателей, сопровождавших Мишустина, стали редкостью за последние годы.

«Богатая практика всеобъемлющего стратегического партнерства и координации между Китаем и Россией в новую эпоху говорит о том, что, когда политическое взаимодоверие между двумя странами достигает определенного уровня, мир внезапно становится более открытым, представляя возможности и потенциал для взаимовыгодного сотрудничества», — говорится в статье.

По мнению авторов материала, в этом заключается суть нового типа отношений между крупными странами. При этом США стоит относиться к этому серьезно, поскольку «ограниченность Вашингтона не способна вместить ни Китай, ни Россию, из-за чего даже обширный Тихий океан кажется тесным». В статье указывается, что западные СМИ нервничают при виде нормального взаимодействия между Москвой и Пекином и пытаются внести разлад в российско-китайские отношения.

The Global Times пишет, что причина попыток США сдерживать Китай и при этом изолировать Россию, в том числе от КНР, заключается в их «неконтролируемых гегемонистских порывах» и страхе так называемого «китайско-российского союза». Эти два фактора создают внутренний конфликт и психологическое напряжение, которые США не могут разрешить.

В статье говорится, что напряженная атмосфера в Азиатско-Тихоокеанском регионе является внешним проявлением геополитических опасений Вашингтона. При этом устойчивость китайско-российского сотрудничества к вмешательству значительно укрепилась, а шум, создаваемый США и западными странами, мотивирует страны продолжать двигаться вперед.

Ранее в этот день председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Пекин готов строить отношения с Москвой на основе взаимной поддержки с учетом ключевых интересов друг друга.

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Запад на саммите лидеров стран «Большой семерки» G7 в японской Хиросиме показал, что рассматривает Россию и Китай как стратегических противников, представляющих экзистенциальную угрозу.

В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сказал, что Россия и Китай дадут совместный отпор устремлениям ряда стран Запада навязывать свою волю при помощи санкций. Вместе с тем он добавил, что Москва и Пекин создадут благоприятные условия для уверенного продвижения к общим стратегическим целям.

Мишустин прибыл в Пекин 23 мая для встречи с официальными лицами страны. Уточняется, что в ходе визита и российская сторона, и китайская не раз приветствовали расширение экономического сотрудничества. В этой связи Мишустин спрогнозировал увеличение товарооборота в 2023 году выше отметки в $200 млрд.

Премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с Мишустиным заявил, что у практического сотрудничества России и Китая большие и блестящие перспективы. По его словам, Китай намерен поддерживать контакты между бизнес-кругами двух стран, налаживать их взаимовыгодное сотрудничество.

Тогда же Мишустин сказал, что товарооборот России и Китая в 2023 году может превысить рубеж в $200 млрд. 70% трансграничных расчетов между странами уже проводятся в национальных валютах. Также российский премьер отметил, что Россия и Китай координируют усилия для выполнения договоренностей, которые были достигнуты во время визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву в марте.

Итогами переговоров с премьером госсовета Ли Цяном стал ряд подписанных соглашений. В их числе экспорт пшена и лекарственных трав из РФ в Китай, углубление инвестиционного сотрудничества между Минэкономразвития РФ и министерством коммерции КНР, проведение совместных мероприятий в сферах медицины, транспорта, строительства, образования и др.