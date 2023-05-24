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Си Цзиньпин заявил о готовности строить отношения с РФ на основе взаимной поддержки
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Си Цзиньпин заявил о готовности строить отношения с РФ на основе взаимной поддержки

Си Цзиньпин: Китай готов строить отношения с РФ на основе взаимной поддержки
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Фото: Global Look Press/Huang Jingwen
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Пекин готов строить отношения с Москвой на основе взаимной поддержки с учетом ключевых интересов друг друга. Об этом в среду, 24 мая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Китай готов продолжать взаимодействовать с РФ на основе твердой взаимной поддержки с учетом ключевых интересов друг друга», — приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.

Кроме того, Пекин стремится к укреплению сотрудничества с Москвой на разных площадках, в том числе в ООН, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС и G20, добавил Си Цзиньпин.

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23 мая Мишустин прибыл в Пекин для встречи с главой республики Си Цзиньпином, а также другими официальными лицами страны. В тот же день в Шанхае стартовал российско-китайский бизнес-форум, в котором Мишустин также принимает участие.

Итогами переговоров с премьером госсовета Ли Цяном стал ряд подписанных соглашений. В их числе экспорт пшена и лекарственных трав из РФ в Китай, углубление инвестиционного сотрудничества между Минэкономразвития РФ и министерством коммерции КНР, проведение совместных мероприятий в сферах медицины, транспорта, строительства, образования и других.

Ли Цян на встрече с Мишустиным заявил, что у практического сотрудничества России и Китая большие и блестящие перспективы. По его словам, Китай намерен поддерживать контакты между бизнес-кругами двух стран, налаживать их взаимовыгодное сотрудничество.

В свою очередь Мишустин сказал, что товарооборот России и Китая в 2023 году может превысить рубеж в $200 млрд. 70% трансграничных расчетов между странами уже проводятся в национальных валютах. Также российский премьер отметил, что Россия и Китай координируют усилия для выполнения договоренностей, которые были достигнуты во время визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву в марте.

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