Посол РФ в КНДР рассказал о железнодорожном грузовом сообщении двух стран

Железнодорожное грузовое сообщение между Россией и Северной Кореей возобновилось и имеет регулярный характер. Об этом в четверг, 25 мая, заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

«В ноябре железнодорожное грузовое сообщение между нашими странами действительно возобновилось, причем не на разовой основе, а в регулярном режиме», — сообщил Мацегора «РИА Новости».

По словам дипломата, трансграничное движение грузов между двумя странами вернулось к допандемийному режиму, с учетом недельного карантина для ввозимой продукции.

Говоря об авиасообщении между Северной Кореей и Россией, Мацегора также добавил, что авиаперевозки между Пхеньяном и Владивостоком возобновятся после полного открытия границ КНДР.

Он также отметил, что в скором времени может быть запущено авиасообщение и с другими городами России.

«В принципиальном плане уже давно согласована возможность полетов самолетов КНДР в другие города России (кроме Владивостока. — Ред.). Если сложится достаточный пассажиропоток <…> эта договоренность будет реализована на практике», — сказал посол.

Двумя днями ранее, 23 мая, сообщалось, что Россия и Вьетнам ведут переговоры о возобновлении авиасообщения. Ожидается, что в скором времени россияне снова смогут посетить азиатские курорты. Пока сторонам удалось договориться о рейсах из Иркутска. Первый самолет должен отправиться в Ханой в начале июня.

До этого, 10 мая, президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. 19 мая самолет российской авиакомпании «Азимут» совершил первый прямой рейс из Москвы.