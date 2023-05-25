Реклама
Прямой эфир
Мир
Шойгу заявил о ведении Западом необъявленной войны против РФ и Белоруссии
Мир
Главы МО РФ и Белоруссии подписали документы по содержанию ядерного оружия
Происшествия
В Казани задержали устроившего стрельбу в поликлинике мужчину
Общество
ФСБ предотвратила теракты на объектах ядерной энергетики
Политика
Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву
Мир
Госдолг США превысил российский более чем в 100 раз
Мир
В Харьковской области жительница подорвалась на мине ВСУ
Мир
Путин поздравил глав африканских государств с Днем Африки
Общество
В Крыму заявили о незаконности пребывания полуострова в составе независимой Украины
Спорт
В Париже прекратили уголовное дело против российской теннисистки Сизиковой
Мир
СМИ сообщили о наибольших поставках по зерновой сделке в Китай, Испанию и Турцию
Культура
Венеция увидит работы российских художников в 2024 году

Посол РФ в КНДР рассказал о железнодорожном грузовом сообщении двух стран

Посол РФ в Пхеньяне Мацегора: железнодорожное грузовое сообщение с КНДР имеет регулярный характер
0
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Железнодорожное грузовое сообщение между Россией и Северной Кореей возобновилось и имеет регулярный характер. Об этом в четверг, 25 мая, заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

«В ноябре железнодорожное грузовое сообщение между нашими странами действительно возобновилось, причем не на разовой основе, а в регулярном режиме», — сообщил Мацегора «РИА Новости».

По словам дипломата, трансграничное движение грузов между двумя странами вернулось к допандемийному режиму, с учетом недельного карантина для ввозимой продукции.

Говоря об авиасообщении между Северной Кореей и Россией, Мацегора также добавил, что авиаперевозки между Пхеньяном и Владивостоком возобновятся после полного открытия границ КНДР.

Он также отметил, что в скором времени может быть запущено авиасообщение и с другими городами России.

«В принципиальном плане уже давно согласована возможность полетов самолетов КНДР в другие города России (кроме Владивостока. — Ред.). Если сложится достаточный пассажиропоток <…> эта договоренность будет реализована на практике», — сказал посол.

«Турпоток будет зависеть от возобновления прямого авиасообщения»
Посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко — о перспективах российского туризма и точках соприкосновения Москвы и Ханоя

Двумя днями ранее, 23 мая, сообщалось, что Россия и Вьетнам ведут переговоры о возобновлении авиасообщения. Ожидается, что в скором времени россияне снова смогут посетить азиатские курорты. Пока сторонам удалось договориться о рейсах из Иркутска. Первый самолет должен отправиться в Ханой в начале июня.

До этого, 10 мая, президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. 19 мая самолет российской авиакомпании «Азимут» совершил первый прямой рейс из Москвы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023