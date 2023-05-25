Вагоны грузового поезда сошли с рельсов и перевернулись в Челябинске

Три вагона грузового поезда с щебнем сошли с рельсов в ночь на 25 мая на станции Челябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

«На 53 пути парка Д станции Челябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги произошел сход три вагонов грузового поезда с щебнем, два из которых с опрокидыванием», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В результате происшествия никто не пострадал, задержки движения пассажирских поездов отсутствуют.

На данный момент выясняются причины инцидента. В целях координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал Челябинский транспортный прокурор.

Ранее, 21 мая, пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю сообщила, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Куэнга – Приисковая. В результате инцидента был разрушен габарит соседнего пути. Временно останавливали движение поездов по перегону.

Позже в этот же день стало известно, что по факту схода вагонов возбуждено уголовное дело. Уточнялось, что опрокинулись семь порожних вагонов и один, груженный соей, а также повреждено также 200 м железнодорожного полотна и 1 км электрических сетей. Между тем заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Сергейкин в своем Telegram-канале сообщил, что в общей сложности сошло 13 вагонов.

До этого, 4 мая, пресс-служба Российской железной дороги (РЖД) проинформировала, что движение поездов на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области, прерванное двумя днями ранее, полностью восстановлено. Также сообщалось, что движение между Брянском и Орлом возобновлено в штатном режиме.

Движение поездов на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега было прервано 2 мая. Причиной этого в пресс-службе РЖД назвали вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, что привело к сходу локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. Очевидцы, которые находились около места происшествия на железной дороге в Брянской области, рассказали «Известиями», что слышали пять взрывов. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что сход произошел из-за срабатывания взрывного устройства.