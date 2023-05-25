Реклама
Прямой эфир
Мир
Семь человек пострадали в результате взрыва на газопроводе в Мексике
Общество
В МЧС сообщили о локализации пожара в Одинцово
Мир
Президент Республики Сербской заявил об усилении давления из-за Украины
Общество
В Москве ожидается туман до утра 25 мая
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Ивановской области
Происшествия
В Одинцово загорелся павильон строительного рынка «Акос»
Общество
Взрыв газа в многоэтажке Краснодара произошел в жилой комнате
Армия
Артиллеристы ВС РФ уничтожили вышку связи ВСУ на авдеевском направлении
Спорт
Международная федерация лыжного спорта продлила отстранение россиян
Мир
Комитет Десантиса подал заявку на участие в выборах президента США
Мир
Умерла певица Тина Тернер
Общество
Украинские диверсанты готовили схроны с оружием в домах в Белгородской области

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов и перевернулись в Челябинске

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три вагона грузового поезда с щебнем сошли с рельсов в ночь на 25 мая на станции Челябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

«На 53 пути парка Д станции Челябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги произошел сход три вагонов грузового поезда с щебнем, два из которых с опрокидыванием», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В результате происшествия никто не пострадал, задержки движения пассажирских поездов отсутствуют.

На данный момент выясняются причины инцидента. В целях координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал Челябинский транспортный прокурор.

Шалость — не радость: кто стоит за диверсиями подростков на железных дорогах
В совершении тяжких преступлений подозреваются уже минимум 11 человек в четырех регионах

Ранее, 21 мая, пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю сообщила, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Куэнга – Приисковая. В результате инцидента был разрушен габарит соседнего пути. Временно останавливали движение поездов по перегону.

Позже в этот же день стало известно, что по факту схода вагонов возбуждено уголовное дело. Уточнялось, что опрокинулись семь порожних вагонов и один, груженный соей, а также повреждено также 200 м железнодорожного полотна и 1 км электрических сетей. Между тем заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Сергейкин в своем Telegram-канале сообщил, что в общей сложности сошло 13 вагонов.

До этого, 4 мая, пресс-служба Российской железной дороги (РЖД) проинформировала, что движение поездов на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области, прерванное двумя днями ранее, полностью восстановлено. Также сообщалось, что движение между Брянском и Орлом возобновлено в штатном режиме.

Движение поездов на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега было прервано 2 мая. Причиной этого в пресс-службе РЖД назвали вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, что привело к сходу локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. Очевидцы, которые находились около места происшествия на железной дороге в Брянской области, рассказали «Известиями», что слышали пять взрывов. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что сход произошел из-за срабатывания взрывного устройства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023