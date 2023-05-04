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Движение поездов после схода вагонов в Брянской области восстановлено

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Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров
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Движение поездов на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области, прерванное двумя днями ранее, полностью восстановлено. Об этом в четверг, 4 мая, сообщила пресс-служба Российской железной дороги (РЖД).

«В 16:42 мск по нему проследовал первый поезд», — говорится в сообщении перевозчика.

В компании добавили, что за время восстановительных мероприятий были убраны сошедшие с рельсов вагоны, выровнена насыпь, уложено порядка 300 м пути. В ближайшее время будет произведена уборка прилегающей территории.

Также сообщается, что движение между Брянском и Орлом возобновлено в штатном режиме. Первый пригородный поезд № 6707 Орел — Брянск отправился в 16:21, он прибудет в Брянск в 19:30. Далее движение будет организовано согласно расписанию, уточнили в РЖД.

Движение поездов на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега было прервано 2 мая. Причиной этого в пресс-службе РЖД назвали вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, что привело к сходу локомотива и около 20 вагонов грузового поезда.

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Позднее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что сход произошел из-за срабатывания взрывного устройства. По данным экстренных служб, сошли 26 вагонов, произошел разлив селитры. В результате инцидента пострадал машинист.

Очевидцы, которые находились около места происшествия на железной дороге в Брянской области, рассказали «Известиями», что слышали пять взрывов. К месту происшествия прибыли МЧС, скорая помощь и правоохранительные органы. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

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