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Очевидцы поделились реакцией на инцидент на ж/д в Брянской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Очевидцы, которые находились около места происшествия на железной дороге в Брянской области, услышали пять взрывов, об этом они рассказали в беседе с «Известиями».

«Было немного страшно. Думал, что такого не произойдет с нами, а теперь чувствую какой-то страх», — признался Иван Пошлаков.

Он указал, что к месту происшествия прибыли МЧС, скорая помощь и правоохранительные органы.

Один из очевидцев, Даниил, отметил, что, когда он подошел к месту ЧП, там было человек 60. Кто-то, по его словам, был в халате.

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Как сообщили в РЖД, 2 мая вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта привело к сходу локомотива и около 20 вагонов грузового поезда на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская – Белые Берега.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов.

Следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ выехали на место происшествия для установления всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

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