Посольство РФ в Сараево назвало дружбу с США билетом на «Титаник»

Посольство России в Боснии и Герцеговине 24 мая заявило, что США стоят на краю финансовой пропасти, поэтому дружба с ними равносильна покупке билета на «Титаник»

В диппредставительстве отметили, что Вашингтон бросает своих союзников «на произвол судьбы». Также в заявлении указывается, что США «генерируют коррупцию, обвиняя в этом тех, кто не разделяет их «ценности».

«США одной ногой стоят на краю финансовой пропасти. Возможно, они договорятся отсрочить коллапс знакомым способом: включить печатный станок, но уже ясно, что Америка — больное общество, пораженное метастазами насилия, расовой непримиримости, экономическим неравенством. Дружить с Америкой — всё равно что покупать билет на «Титаник», — говорится в комментарии посольства РФ.

Дипломаты подчеркнули, что «американцы любят всех поучать, как нужно жить», при этом сами «беспардонно и нагло врут («пробирка Пауэлла»), уничтожают суверенные страны, подвергая их бесчеловечной бомбардировке, игнорируют свои международные обязательства, как водится, обвиняя в этом других».

Ранее, 22 мая, начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, что дефолт может подорвать доверие к США со стороны их союзников и партнеров, а также самих американцев. По его словам, дефолт по федеральному долгу может обернуться катастрофой.

Общий государственный долг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн. Министерство финансов США 15 мая предупредило, что к 1 июня страна может оказаться без средств, чтобы погасить платежи, в случае если потолок госдолга не будет увеличен. Этот вопрос стал предметом торга между двумя крупнейшими политическими партиями — республиканцами и демократами. 22 мая глава минфина США Джанет Йеллен подтвердила, что страна может столкнуться с дефолтом 1 июня, если конгрессу не удастся достичь соглашения.

16 мая спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти после встречи с президентом страны Джо Байденом заявил, что Белый дом и конгресс далеки от соглашения о повышении госдолга. При этом 20 мая в Белом доме рассказали, что предложения команды Маккарти «отбросили назад» предпринятые ранее усилия в переговорном процессе, так как они содержали «набор крайних однопартийных требований, которые никогда не могли бы быть приняты обеими палатами конгресса».

Между тем 22 мая Маккарти сообщил, что будет ежедневно обсуждать повышение потолка госдолга с Байденом до тех пор, пока ситуация не разрешится. Также Маккарти сообщил, что к дефолту может привести бездействие Байдена. Он отметил, что призывал американского лидера к переговорам о государственном долге еще в январе, но тот не откликнулся. Лишь в середине мая Байден признал, что такое обсуждение необходимо.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 23 мая сказала, что возможный дефолт в США обнулит достигнутые администрацией президента Джо Байдена достижения в экономической сфере. По ее словам, дефолт «ликвидирует 8 млн рабочих мест, вызовет рецессию, опустошит пенсионные счета, увеличит расходы, нанесет ущерб нашей международной репутации».