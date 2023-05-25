Чешский спортсмен побил мировой рекорд по продолжительности планки

Спортсмен из Чехии, 53-летний Йозеф Шалек 23 мая побил мировой рекорд, простояв в горизонтальной планке более девяти с половиной часов.

Отмечается, что во время выполнения упражнения мужчина не показывал признаков усталости: он улыбался и разговаривал с публикой. В конечном итоге Шалек самостоятельно поднялся на ноги и сошел со сцены без посторонней помощи.

Рекордсмен признался, что спорт стал частью его жизни совсем недавно: пять лет назад он решил кардинально изменить образ жизни. За это время чех избавился от вредных привычек и привел себя в отличную физическую форму.

Ранее в этот день стало известно, что непальский проводник-шерпа Ками Рита в 28-й раз покорил высочайшую вершину мира — Эверест. Таким образом он установил новый мировой рекорд по числу подъемов на гору.