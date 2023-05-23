Шерпа из Непала покорил Эверест в 28-й раз и установил новый мировой рекорд
Непальский проводник-шерпа Ками Рита 23 мая в 28-й раз покорил высочайшую вершину мира — Эверест. Таким образом он установил новый мировой рекорд по числу подъемов на гору, информирует компания-организатор восхождения Seven Summit Treks в Twitter.
На вершину Рита поднялся этим утром.
Предыдущий рекорд в 27 подъемов он установил 17 мая.
Первое восхождение на Эверест было совершено 29 мая 1953 года шерпой Тэнцингом Норгэем и новозеландцем Эдмундом Хиллари.
18 апреля журнал U.S. News & World Report написал о гибели альпиниста из Северной Ирландии Ноэля Ханны, который 10 раз поднимался на Эверест. Трагедия произошла, когда мужчина спускался с пика Аннапурны в западном Непале.