Несчастье за горами: откуда на Эвересте взялись многочасовые очереди

С начала мая уже 11 человек погибли во время восхождения на Эверест. Одновременно именно в этом месяце был установлен новый мировой рекорд: на вершину самой высокой горы забрались более 200 человек за один день. Из-за большого числа желающих покорить Эверест на подъем образовалась пробка: в течение нескольких часов люди ждали своей очереди в экстремальных условиях. Последний погибший — американец Джон Кулиш умер в момент, когда толпы людей на склоне горы уже не было. Как Эверест стал местом притяжения не только профессиональных альпинистов, но и массовых туристов и почему при восхождении всё чаще погибают люди — разбирались «Известия» .

Пиковое значение

С момента первой разведывательной экспедиции на гору Джомолунгма в 1921 году прошло без малого сто лет. Но покорить вершину горы человеку удалось лишь спустя 30 лет. В 1953 году на вершину взобрались первопроходцы Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей — участники британской экспедиции. За прошедшее с тех пор время из недосягаемой точки, которая поддается лишь немногим, Эверест постепенно превратился в место притяжения тысяч экстремалов со всего света. Только за прошлый год на гору взошли свыше 800 человек. В этом году власти Непала ожидают, что их число еще возрастет. Каждому из решивших покорить Эверест нужно сперва получить разрешение на восхождение, которое стоит около $11 тыс . Но это лишь малая часть расходов, необходимых для того, чтобы отправиться в путь. В среднем цена восхождения на высочайшую гору планеты обходится в $50 тыс.

эверест Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей — первые люди, покорившие Эверест (1953) Фото: commons.wikimedia.org

В разное время на гору поднимались 80-летний японец, 13-летние дети и незрячий мужчина. Новости об их успешном восхождении во многом породили легенду о том, что подъем на Эверест способны осилить люди без профессиональной подготовки. Общее количество людей, поднявшихся на вершину горы, уже составляет более 9 тысяч. В это число не входит еще около 5,5 тыс. прерванных восхождений. Большинство альпинистов поднимаются со стороны южного склона, который находится на территории Непала, в то время как в северной части в Тибете приходит почти вдвое меньше людей. Непальское правительство гораздо более охотно выдает разрешения, чем тибетская сторона.

Эверест перестал быть тихим, уединенным местом вдали от цивилизации, и фотографии, сделанные в конце мая, — прямое тому подтверждение. Восходители выстроились в длинную линию, от вершины их отделяет от 20 минут до полутора часов. По словам инструкторов, такая ситуация возникает достаточно часто из-за особенностей погоды: если окно благоприятной погоды составляет всего 2–3 дня, то в этот промежуток штурмовать вершину решается больше людей, чем она способна принять.

Гора кормит страну

Власти Непала отрицают, что гибель людей связана только лишь с очередью на подходе к вершине. Генеральный директор управления по туризму Данду Радж Гимир заявил, что этому способствовали и другие факторы, включая неблагоприятные погодные условия. По его словам, весной этого года на Эверест поднялся 381 человек. Но из-за того, что периоды благоприятной погоды были достаточно короткими, в погожие дни из базового лагеря выходило «больше людей, чем ожидалось».

«Горный туризм в Гималаях сам по себе является рискованным, сложным и чувствительным вопросом, требующим полной осведомленности, но трагические несчастные случаи неизбежны», — заявил Гимир.

Фото: TASS/AP/Tashi Sherpa

Длинные очереди опасны прежде всего тем, что на большой высоте альпинистам требуется дополнительный кислород. Его нехватка — одна из основных причин гибели альпинистов в так называемой «зоне смерти», расположенной на высоте 8000 м над уровнем моря. Когда людям приходится долго ждать, они рискуют лишиться кислорода на пути вниз.

Эксперты склонны винить в появлении очередей популяризацию подъемов. Многие покорители Эвереста не являются профессиональными альпинистами, а лишь преследуют «цель всей жизни». Отсутствие должной подготовки в случае подъема на такую высоту чревато риском не только для собственной жизни, но и для жизни сопровождающих шерпов — местных жителей, которые являются одновременно проводниками и ассистентами во время восхождения. Зачастую даже когда люди слишком измотаны для того, чтобы продолжать восхождение, они не останавливаются, пока не достигнут вершины, и не берут при этом в расчет то, что сил на обратный путь у них может не остаться. При этом именно спуск считается наиболее опасной частью пути. Из-за кажущейся близости вершины люди отказываются повернуть назад, несмотря на резкое ухудшение своего состояния.

Фото: TASS/AP/Tashi Sherpa Лагерь альпинистов

За всю историю восхождений на Эвересте погибло 300 человек. Тела многих так и остаются на склоне горы, потому что забрать их оттуда крайне сложно и затратно. При этом для властей страны сфера туризма — одна из главный статей дохода бюджета. Львиная доля отчислений приходится как раз на горные восхождения.

Опасности для любителей

Большая часть восходителей на Эверест — это не профессиональные альпинисты, а туристы, купившие «путевку» в компании, рассказал «Известиям» исполнительный директор Федерации альпинизма России Роман Брык.

«Услуга помимо логистики и пермита, как правило, включает сопровождение гидами и высотными носильщиками, кислородной поддержкой и так далее. Поскольку данные восходители являются клиентами, то очень часто в недостаточной мере подготовлены к восхождению. Статистика этого года ярко это демонстрирует, — поясняет Брык. — Причиной трагических ситуаций всегда становятся ошибки при восхождении: начиная от неумения пользоваться снаряжением, оценивать риски и передвигаться по горному рельефу и заканчивая переоценкой своих физических способностей. Это является субъективной опасностью, которая зависит исключительно от действий человека. Но бывает и объективная опасность, например, землетрясения — то, что никак не зависит от альпинистов».

Хорошая акклиматизация является главной составляющей успеха при подготовке к экспедиции, добавляет Роман Брык. В условиях города для этого подходят аэробные нагрузки: бег, плавание, беговые лыжи, игровые виды спорта. Помимо этого, для тренировки существуют и специальные барокамеры, в которых можно тренироваться в условиях кислородного голодания.

Фото: TASS/AP/Nima Namgyal Sherpa ​ В результате схода лавины на Эвересте погибли десятки альпинистов

«Восходитель поднимается, ночует и спускается, снова поднимается чуть выше и снова спускается для отдыха. Таким образом акклиматизируясь к финальному подъему. Если это изобразить в виде графика, то напоминает пилу», — подчеркнул исполнительный директор ФАР.

Несмотря на расхожее мнение о том, что альпинисты на Эвересте в буквальном смысле перешагивают через трупы своих товарищей на пути к цели, взаимовыручка является основным и базовым принципом альпинизма.

«Невозможно представить, что в команде на восхождении кто-то кого-то может бросить даже на 8000 метрах. Это нонсенс. Однако к коммерческим экспедициям данный принцип вряд ли можно применить в силу специфики данных проектов», — резюмировал Брык.

Оказаться на высоте Эверест, известный также как Джомолунгма, Сагарматха и Шэнмуфэн, возвышается над уровнем моря почти на 9 тыс. км. Он считается не только самой высокой, но и самой опасной для восхождения вершиной — в том числе из-за сложных климатических условий на вершине горы. Уровень кислорода там приближается к смертельным для человека отметкам Фото: Depositphotos Оказаться на высоте Тем не менее ежегодно сюда едут сотни, если не тысячи туристов — только в 2017 году здесь было зафиксировано более 600 успешных восхождений Фото: Global Look Press/Karsten Wrobel Покорение Эвереста Наплыв желающих покорить «вершину мира» сократился только в 2014–2015 годах — тогда на Эвересте сошла мощная лавина, из-за которой погибли как минимум 13 проводников-шерп. Еще одна последовала за землетрясением, которое случилось здесь в 2015 году. На фото: лавина, сошедшая после землетрясения в 2015 году Фото: TASS/M. Bogati/P. Tu Sherpa Оказаться на высоте Однако самому восхождению предшествуют месяцы (а иногда и годы) подготовки, а затем — сложный составной маршрут в Гималаи, совершить который можно как со стороны Непала, так и со стороны Тибета Фото: Depositphotos Оказаться на высоте Поселок Намче-Базар — один из главных туристических центров, расположенных по пути к Эвересту. Здесь еще можно найти большое количество отелей и гостиниц. Дальше туристической инфраструктуры почти не существует Фото: Depositphotos Оказаться на высоте Базовый лагерь Эвереста в действительности состоит сразу из двух частей, расположенных в разных государствах. Южный лагерь находится на территории Непала, на высоте около 5,3 тыс. м над уровнем море, а северный — на стороне Тибета, на высоте примерно 5,1 тыс. м Фото: TASS/M. Bogati/P. Tu Sherpa Оказаться на высоте Из-за слишком разреженного воздуха восхождение здесь совершают с кислородными баллонами. Но есть и те, кто решается попробовать свои силы и отправиться к вершине «налегке». Чтобы привыкнуть к недостатку кислорода, смельчаки тратят на акклиматизацию до полутора месяцев, хотя сам путь наверх занимает один или два дня Фото: Getty Images/Corbis/John van Hasselt Оказаться на высоте Нехватка кислорода здесь — не единственная проблема. Не стоит сбрасывать со счетов также слепящее солнце и сильный ветер (у вершины его скорость может достигать 200 км/ч). На фото: человек, только что вернувшийся в базовый лагерь после успешного восхождения; на его лице — следы от солнечных ожогов и воздействия сильного ветра Фото: Getty Images/Alex Treadway Оказаться на высоте Большая часть людей сегодня поднимается на Эверест в составе коммерческих групп — в этом случае организаторы отвечают за транспортировку, поиск сопровождающего, а также устройство лагеря. Но стоит удовольствие недешево — такой подъем обходится в несколько десятков тысяч долларов. Впрочем, порой поднимаются в одиночку или небольшими группами. В этом случае искать шерпу и приобретать все соответствующие разрешения альпинистам приходится самостоятельно. Только на зарплату проводника может уйти до $8–10 тыс. Фото: Getty Images/Jason Maehl Оказаться на высоте Растущая популярность Эвереста у альпинистов-любителей привела к тому, что на склонах горы стало скапливаться всё больше мусора, который оставляют сотни проходящих здесь за сезон экспедиций. Альпинистов уже попросили пользоваться алюминиевыми банками вместо стеклянных бутылок — их проще убирать, расплющив о камень. А Китай в 2018 году ввел дополнительный «мусорный» сбор в $5 тыс. для тех, кто поднимается со стороны Непала. Поможет ли это решить проблему — неизвестно. На фото: субботник, посвященный 50-летию покорения вершины Фото: Getty Images/Paula Bronstein

Переступали через тела и шли дальше

В 2019 году Непал выдал рекордное количество групповых разрешений и изменил правила восхождений: каждый иностранец обязан иметь гида из шерпов, рассказала в беседе с «Известиями» член Федерации альпинизма России, главный редактор портала Mountain.ru Анна Пиунова. В общей сложности в весеннем сезоне на Эверест поднялись более 700 человек.

«В последние выходные мая, перед началом сезона муссонов, более 500 человек поднялись на вершину. На сегодняшний день мы располагаем данными об 11 погибших, большинство из них могли бы жить. Мы не знаем, сколько людей получили обморожения и смогут ли они сохранить пальцы на руках и ногах после спуска», — отмечает Пиунова.

Фото: TASS/AP/Tashi Sherpa Гид (шерп) идет с огромным грузом к базовому лагерю Эвереста недалеко от Лобуче, Непал

Причины произошедшего, по ее словам, кроются еще и в том, что шерпы повесили перильные веревки только 14 мая.

«Это довольно поздно. Часть команд предприняли попытку штурма в первое погодное окно, но почти все вернулись без вершины , пришлось ждать в базовом лагере более стабильной погоды и ослабления ветра ниже 48 км/час», — добавляет Пиунова.

Караван людей двинулся штурмовать вершину 23 и 24 мая. Май считается лучшим месяцем для восхождения, но в этом году погодные условия оказались более суровыми, чем обычно. Многие альпинисты получили обморожения из-за сильного ветра.

«Слишком много неподготовленных восходителей, слишком много людей с недостаточным альпинистским опытом или полным отсутствием его. В идеале ты сам должен прислушиваться к своему состоянию и отслеживать момент, когда пора разворачиваться», — поясняет главный редактор портала Mountain.ru.

Кроме того, в разреженном воздухе обостряются хронические заболевания : в этих условиях попытка достичь вершины может стоить альпинисту жизни. Люди, проводившие время в очереди, расходовали значительно больше кислорода и провели много времени в зоне смерти.

«Несколько человек, умерших на спуске, провели в очереди по 10–12 часов. И еще 4–6 часов, чтобы спуститься на южное седло.

Другими словами, они провели в зоне смерти выше 8000 метров от 16 до 20 часов в день. Обычно шерпы не рассчитывают, что будут находиться с клиентами на штурмовом выходе столько времени, и либо уменьшали подачу кислорода, либо отдавали клиентам свой. И то и другое плохо. Кстати, в этом году и рекордное количество воровства кислородных баллонов, оставленных в забросках в высотных лагерях. У одной компании из палаток пропало 73 баллона», — рассказывает член Федерации альпинизма России.

эверест Фото: Global Look Press/Charlie Neuman

Происходящее на Эвересте имеет мало общего с классическим альпинизмом. Прежде всего потому, что здесь очень сильны человеческие амбиции: стремление достичь вершины любой ценой.