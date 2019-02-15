Эверест закрыли для туристов из-за мусора

Власти Китая приняли решение закрыть для туристов базовый лагерь Эвереста в Тибете на неопределенный срок, для того чтобы убрать накопившийся там мусор. Об этом 14 февраля сообщает South China Morning Post.

По информации газеты, обычным путешественникам будет разрешено посещать районы около монастыря Ронгбук, расположенного на высоте порядка 5 тыс. м над уровнем моря.

В базовый лагерь, который находится выше, смогут попасть только туристы, получившие специальное разрешение. В текущем году его выдали приблизительно 300 альпинистам. Обычные люди туда попасть не смогут.

Отмечается, что лица, имеющие разрешение на восхождение, будут вынуждены выполнять строгие экологические требования. В частности, они обязаны вывозить весь свой мусор с собой, передает «Газета.ру». Вдобавок, планируется формирование специальной группы из 200 человек, которые будут заниматься уборкой скопившегося мусора.

Базовый лагерь Джомолунгмы (Эвереста) состоит из двух частей, которые расположены с разных сторон горы в разных государствах. Южный лагерь находится на территории Непала, северный — на территории Тибета в КНР. Они являются главными опорными пунктами для альпинистов, отправившихся покорять высочайшую вершину Земли. Отдых в лагере на протяжении нескольких дней является обязательным для всех альпинистов с целью акклиматизации и предотвращения высотной болезни.

14 мая 2018 года сообщалось, что лишившийся обеих ног 70-летний китайский альпинист Ся Боюй с пятой попытки добрался до вершины Эвереста с непальской стороны. Боюй лишился ног в 1975 году, когда получил серьезное обморожение во время своей первой неудачной экспедиции на Джомолунгму. После этого он пытался покорить вершину в 2014, 2015 и 2016 годах. Осуществить свой план он не смог из-за схода лавины, землетрясения и плохих погодных условий.