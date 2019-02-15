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Эверест закрыли для туристов из-за мусора

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Stefan Auth
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Власти Китая приняли решение закрыть для туристов базовый лагерь Эвереста в Тибете на неопределенный срок, для того чтобы убрать накопившийся там мусор. Об этом 14 февраля сообщает South China Morning Post.

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По информации газеты, обычным путешественникам будет разрешено посещать районы около монастыря Ронгбук, расположенного на высоте порядка 5 тыс. м над уровнем моря.

В базовый лагерь, который находится выше, смогут попасть только туристы, получившие специальное разрешение. В текущем году его выдали приблизительно 300 альпинистам. Обычные люди туда попасть не смогут.

Отмечается, что лица, имеющие разрешение на восхождение, будут вынуждены выполнять строгие экологические требования. В частности, они обязаны вывозить весь свой мусор с собой, передает «Газета.ру». Вдобавок, планируется формирование специальной группы из 200 человек, которые будут заниматься уборкой скопившегося мусора.

Базовый лагерь Джомолунгмы (Эвереста) состоит из двух частей, которые расположены с разных сторон горы в разных государствах. Южный лагерь находится на территории Непала, северный — на территории Тибета в КНР. Они являются главными опорными пунктами для альпинистов, отправившихся покорять высочайшую вершину Земли. Отдых в лагере на протяжении нескольких дней является обязательным для всех альпинистов с целью акклиматизации и предотвращения высотной болезни.

14 мая 2018 года сообщалось, что лишившийся обеих ног 70-летний китайский альпинист Ся Боюй с пятой попытки добрался до вершины Эвереста с непальской стороны. Боюй лишился ног в 1975 году, когда получил серьезное обморожение во время своей первой неудачной экспедиции на Джомолунгму. После этого он пытался покорить вершину в 2014, 2015 и 2016 годах. Осуществить свой план он не смог из-за схода лавины, землетрясения и плохих погодных условий.

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