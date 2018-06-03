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Чудом выжившая на Эвересте альпинистка погибла при падении с лестницы

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Фото: facebook.com/Charlotte Fox
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Альпинистка Шарлотта Фокс, которая была одной из двух выживших в неудачной экспедиции на Эверест, погибла, упав с лестницы в собственном доме в Колорадо (США).

Как сообщает Daily Mail, 61-летнюю Фокс обнаружила ее подруга, находившаяся у бывшей альпинистки в гостях.

По ее словам, Фокс лежала без признаков жизни у подножья лестницы.

Прибывшие на место медики зафиксировали факт смерти. Полиция не рассматривает криминальную версию случившегося.

«Скорее всего, Фокс оступилась и упала сама», –– пишет издание.

Шарлотта Фокс в мае 1966 года была участницей экспедиции «Горное безумие» на Эверест. Тогда во время сильного бурана погибли восемь членов команды. Выжила только Фокс и альпинистка из Дании Лена Гаммельгард.

Трагические события легли в основу книги «В разряженном воздухе» и фильмов «Смерть в горах» (1997) и «Эверест» (2015).

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