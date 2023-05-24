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Генсек НАТО назвал условие для передачи самолетов Украине

Столтенберг: решение о поставках Киеву F-16 не принято, будет зависеть от боевых действий
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Фото: REUTERS/Lukasz Glowala
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Решение о возможных поставках истребителей F-16 Украине будет принято в зависимости от развития конфликта. Об этом 24 мая заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Несколько дней назад были сделаны объявления о начале подготовки украинских пилотов. Это имеет большое значение, потому что на определенном этапе будет (обсуждаться. — Ред.) опция о поставках самолетов. Но то, как и когда это будет, должно еще определиться. <…> Затем в зависимости развития (конфликта. — Ред.) и ситуации на местах будет приниматься решение по поставкам самолетов», — пояснил он на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Столтенберга, в этом вопросе следует двигаться постепенно, поскольку тема поставок истребителей «отражает долгосрочные обязательства перед Украиной». Также он отметил, что после завершения конфликта НАТО должна будет обеспечить наличие у Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможностей для предотвращения новых агрессий.

Невзлетная полоса: США продолжат консультации по поставкам F-16 Киеву
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Ранее в этот день замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сказал, что истребители F-16 станут для России законной целью в случае их поставок Западом Украине для боев в зоне спецоперации.

23 мая официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что поставки истребителей F-16 на Украину будут осуществляться в долгосрочной перспективе.

Тогда же газета Politico написала, что Нидерланды могут стать первой европейской страной, которая передаст Украине истребители F-16.

21 мая президент США Джо Байден сообщил, что изложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому планы западных стран по обучению летчиков управлению F-16 и другими военными самолетами. Зеленский в ответ поблагодарил Байдена за финансовую помощь, оказанную Киеву, которая уже составила $37 млрд, и за новый пакет военной техники.

Между тем, 23 мая, военный эксперт Алексей Леонков заявил, что для обучения украинских летчиков работе с истребителями F-16 потребуется минимум полтора года. В связи с этим высока вероятность, что в конфликте будут задействовать польских и канадских военных под видом украинских.

Канцлер Германии Олаф Шольц 21 мая заявил, что участие ФРГ в возможной поставке истребителей F-16 на Украину не обсуждается. Он подчеркнул, что обучение боевиков украинских вооруженных формирований на истребителях — «важный сигнал» для России. Шольц отметил также, что Берлин при этом оказывает Киеву поддержку танками, боеприпасами и «всеми возможностями противовоздушной обороны».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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