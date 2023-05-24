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РФ может денонсировать договор с Украиной об использовании Азовского моря

Парламент РФ рассмотрит денонсацию договора с Украиной об использовании Азовского моря
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Фото: ТАСС/Низами Гаджибалаев
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Парламент РФ рассмотрит вопрос денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря. Соответствующий указ был опубликован 24 мая на официальном портале правовой информации.

Документ подписан президентом России Владимиром Путиным. Представителем главы государства при рассмотрении палатами Федерального собрания вопроса о денонсации договора назначен заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

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Верховная рада Украины расторгла договор о сотрудничестве с Россией в использовании Азовского моря и Керченского пролива и договор о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества в феврале 2023 года.

Первый был подписан в Керчи в декабре 2003 года. Он включал в себя пять статей.

Документ регламентировал совместную деятельность двух стран в области судоходства. Подразумевалось сотрудничество по вопросам рыболовства, экологической безопасности и навигационно-гидрографического обеспечения.

Второй договор, подразумевающий формирование Черноморской группы военно-морского сотрудничества, вступил в силу в 2001 году. Тогда соглашение подписали Украина, Россия, Болгария, Грузия, Румыния и Турция. Одной из целей договора провозглашалась совместная деятельность по обеспечению безопасности в акватории Черного моря.

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