Захарова напомнила о невмешательстве РФ в дела других государств

Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, включая Молдавию, заявила 24 мая в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В отличие от стран Запада, Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, включая и Республику Молдова», — подчеркнула высокопоставленный дипломат.

По ее словам, в Москве уверены, что в интересах Молдавии и граждан страны нормализация связей с Россией, сохранение имеющихся преимуществ от участия в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Захарова призвала Кишинев учитывать спектр мнений молдаван.

«Мы призываем молдавское руководство учитывать весь спектр мнений жителей страны, избегать действий, ведущих к политической поляризации и искусственной дестабилизации общественной жизни республики», — заключила она.

Накануне Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Гагаузской автономии в составе Молдавии направила в местный парламент все документы, подтверждающие законность второго тура выборов главы региона. На них победила кандидат от оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул.

При этом президент Молдавии Майя Санду требовала пересчета голосов.

В тот же день генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что объединение надеется на сохранение членства Молдавии в объединении, а возможный выход из него обернется для республики негативными последствиями.

В апреле руководитель делегации Республики Молдова в Межпарламентской ассамблее СНГ Адриан Лебединский указал, что Молдавия может ускорить процесс выхода из СНГ, если этого от Кишинева потребует Европейский союз.

При этом экс-президент республики Игорь Додон в разговоре с «Известиями» отметил, что нынешние молдавские власти взяли курс категорически против работы на площадках СНГ, однако это не значит, что стране удастся быстро выйти из состава содружества.