ЦИК Гагаузии уведомила парламент о законности мандата избранного главы автономии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Гагаузской автономии в составе Молдавии направила в местный парламент все документы, подтверждающие законность второго тура выборов главы региона, сообщила 23 мая журналистам глава комиссии Яна Коваленко.

Накануне апелляционная палата административного центра автономии города Комрат (столица Гагаузии. — Ред.) признала итоги выборов главы автономии, на которых победила кандидат от оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул.

«ЦИК приняла к сведению вердикт судебной инстанции, а также принято решение направить настоящее постановление <...> в Народное собрание (парламент. — Ред.) Гагаузии», — заявила Коваленко.

Согласно законодательству, спикер парламента должен в течение 30 дней собрать торжественное заседание для присяги главы Гагаузии.

Гуцул 14 мая победила на выборах главы Гагаузской автономии Молдавии после подсчета 100% бюллетеней. При этом президент Молдавии Майя Санду настаивала на том, что голоса должны быть пересчитаны.

Экс-депутат парламента Молдавии Василий Нейковчев указал, что Санду стала врагом для Гагаузии после того, как молдавские власти попытались аннулировать итоги выборов в автономии, пишет «Газета.Ru».

В свою очередь, в одном из своих первых публичных выступлений, после победы на выборах Гуцул выступила за укрепление дружественных отношений региона с Россией.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.