Реклама
Прямой эфир
Мир
Синан Оган призвал сторонников голосовать во втором туре за Эрдогана
Общество
Гладков объявил режим КТО в Белгородской области
Политика
Политолог назвал возможную тему переговоров Путина и Лукашенко 24 мая
Недвижимость
Доля квартир евроформата в новостройках Подмосковья выросла
Происшествия
Подавший сигнал тревоги самолет из Сургута благополучно сел в Перми
Авто
В России появился новый автомобильный бренд Forthing
Спорт
Французского теннисиста Гастона оштрафовали на €144 тыс. из-за брошенного мяча
Экономика
«Газпром экспорт» получил от финской Gasum уведомление о расторжении контракта
Происшествия
Бывший хладокомбинат загорелся в центре Москвы
Спорт
Трехкратный олимпийский чемпион по баскетболу Энтони завершил карьеру
Общество
Суд взыскал с Siemens в пользу РЖД по 6 млн руб. в день за отказ поставлять «Сапсаны»
Мир
Апелляционная палата утвердила победу Гуцул на выборах главы Гагаузии

Апелляционная палата утвердила победу Гуцул на выборах главы Гагаузии

0
Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Апелляционная палата 22 мая утвердила победу представителя оппозиционной партии «Шор» Евгении Гуцул на выборах главы автономного территориального образования Гагаузия в составе Молдавии.

В понедельник Апелляционный суд Комрата (столица Гагаузии — Ред.) приступил к изучению итогов выборов главы автономии. Кроме того, жители Гагаузии вышли в поддержку Гуцул.

«Заявление ЦИКа о признании результатов выборов и утверждении мандата избранного башкана (главы — Ред.) удовлетворить», — говорится в решении суда.

Друг отказался вдруг: Молдавия вышла из двух соглашений с СНГ
Межпарламентскую ассамблею Содружества страна может покинуть уже к концу 2023 года

Евгения Гуцул 14 мая победила на выборах главы Гагаузской автономии Молдавии после подсчета 100% бюллетеней.

Спустя несколько дней парламент Гагаузии утвердил избрание Гуцул главой автономии. Жители автономии на акции протеста также заявили, что они не позволят президенту Молдавии Майе Санду, которая потребовала пересчета голосования, навязывать диктатуру и будут защищать выбор избирателей.

Гуцул уже выступила за укрепление дружественных отношений региона с Россией. Первым делом новая глава автономии собирается открыть представительство молдавского региона в Москве, также путем переговоров разблокировать экспорт сельскохозяйственной продукции в Российскую Федерацию.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023