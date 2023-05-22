Апелляционная палата утвердила победу Гуцул на выборах главы Гагаузии

Апелляционная палата 22 мая утвердила победу представителя оппозиционной партии «Шор» Евгении Гуцул на выборах главы автономного территориального образования Гагаузия в составе Молдавии.

В понедельник Апелляционный суд Комрата (столица Гагаузии — Ред.) приступил к изучению итогов выборов главы автономии. Кроме того, жители Гагаузии вышли в поддержку Гуцул.

«Заявление ЦИКа о признании результатов выборов и утверждении мандата избранного башкана (главы — Ред.) удовлетворить», — говорится в решении суда.

Евгения Гуцул 14 мая победила на выборах главы Гагаузской автономии Молдавии после подсчета 100% бюллетеней.

Спустя несколько дней парламент Гагаузии утвердил избрание Гуцул главой автономии. Жители автономии на акции протеста также заявили, что они не позволят президенту Молдавии Майе Санду, которая потребовала пересчета голосования, навязывать диктатуру и будут защищать выбор избирателей.

Гуцул уже выступила за укрепление дружественных отношений региона с Россией. Первым делом новая глава автономии собирается открыть представительство молдавского региона в Москве, также путем переговоров разблокировать экспорт сельскохозяйственной продукции в Российскую Федерацию.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.