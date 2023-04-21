В Молдавии допустили ускоренный темп выхода из СНГ

Молдавия может ускорить процесс выхода из СНГ, если этого от Кишинева потребует Европейский союз, заявил «Известиям» руководитель делегации Республики Молдова в Межпарламентской ассамблее СНГ Адриан Лебединский.

«Руководство Республики Молдова осознает невозможность в настоящее время быстрого выхода из СНГ и катастрофические последствия, прежде всего в экономической сфере, которые спровоцирует этот шаг. Выбранный властью Молдовы подход к взаимодействию с СНГ можно охарактеризовать как мягкий, медленный и незавершенный выход. СНГ — это еще и политическая составляющая. В этой связи процесс медленного выхода может быть ускорен, если Евросоюз выдвинет такие условия», — сказал Лебединский.



23 февраля глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что Кишинев начинает процесс выхода из нескольких десятков соглашений в рамках СНГ. Сейчас между Молдовой и Содружеством действует около 330 соглашений, заявил молдавский дипломат.



Генсек СНГ Сергей Лебедев 20 апреля заявил, что молдавские власти до сих пор не предприняли никаких практических шагов по выходу из Содружества.



«Мы наблюдаем за нарастающей негативной риторикой по поводу СНГ, за которой следуют и такие действия, как закрытие представительства в Межпарламентской ассамблее СНГ. Приведет ли нынешняя власть к выходу из СНГ — сказать сложно. Наверняка это зависит от того, какие приказы они получат от своих кураторов», — добавил в разговоре с «Известиями» депутат молдавского парламента Адриан Албу.

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Вся на выход: Молдавия может ускорить разрыв с СНГ