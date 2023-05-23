Генсек СНГ предостерег Молдавию от выхода из содружества

Содружество Независимых Государств (СНГ) надеется на сохранение членства Молдавии в объединении, а возможный выход из него обернется для республики негативными последствиями, заявил 23 мая журналистам генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«Сейчас пока заявлено о выходе [Кишинева] из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Но Молдова предполагает пока остаться во многих соглашениях в рамках Содружества. Почему? Потому что выход из этих соглашений будет большим ударом и для экономики, и для гуманитарных связей», — отметил Лебедев.

Он добавил, что Россия и другие страны СНГ располагают сильным экономическим и научно-промышленным потенциалом, но для Молдовы выход из содружества обернется крайне негативными последствиями.

Месяц назад, в апреле, руководитель делегации Республики Молдова в Межпарламентской ассамблее СНГ Адриан Лебединский указал, что Молдавия может ускорить процесс выхода из СНГ, если этого от Кишинева потребует Европейский союз.

Вместе с тем заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил «Известиям», что Россия не станет оказывать давление на Молдавию, если власти страны примут решение покинуть СНГ. Он отметил, что это право выбора самих граждан.

При этом экс-президент республики Игорь Додон в разговоре с «Известиями» отметил, что нынешние молдавские власти взяли курс категорически против работы на площадках СНГ, однако это не значит, что стране удастся быстро выйти из состава Содружества.