Додон оценил планы властей Молдавии выйти из СНГ

Нынешние молдавские власти взяли курс категорически против работы на площадках СНГ, однако это не значит, что стране удастся быстро выйти из состава Содружества, заявил в интервью «Известиям» экс-президент республики Игорь Додон.

«Пока что это односторонние заявления наших властей. Выход из СНГ — непростая процедура. И даже если молдавская сторона примет такое решение на уровне правительства и парламента, это не будет означать де-факто и де-юре выход из СНГ, потому что решение о выходе из СНГ принимается на уровне всех глав стран СНГ (выход из организации возможен либо с согласия всех участников Содружества, либо через 12 месяцев после официального письменного уведомления. — «Известия»). Я надеюсь, что главы Содружества не примут такого решения, потому что власть в Молдове, безусловно, будет меняться, и большинство наших жителей хотят оставаться в СНГ», — сказал Додон.

О планах денонсировать ряд соглашений с СНГ министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил в феврале. В апреле генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что Кишинев пока не предпринимал никаких практических шагов по выходу из Содружества. Позже власти Молдавии объявили о старте анализа ряда соглашений для последующей денонсации.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Игоря Додона «Известиям»:



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