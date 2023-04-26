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Додон оценил планы властей Молдавии выйти из СНГ

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Нынешние молдавские власти взяли курс категорически против работы на площадках СНГ, однако это не значит, что стране удастся быстро выйти из состава Содружества, заявил в интервью «Известиям» экс-президент республики Игорь Додон.

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«Пока что это односторонние заявления наших властей. Выход из СНГ — непростая процедура. И даже если молдавская сторона примет такое решение на уровне правительства и парламента, это не будет означать де-факто и де-юре выход из СНГ, потому что решение о выходе из СНГ принимается на уровне всех глав стран СНГ (выход из организации возможен либо с согласия всех участников Содружества, либо через 12 месяцев после официального письменного уведомления. — «Известия»). Я надеюсь, что главы Содружества не примут такого решения, потому что власть в Молдове, безусловно, будет меняться, и большинство наших жителей хотят оставаться в СНГ», — сказал Додон.

О планах денонсировать ряд соглашений с СНГ министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил в феврале. В апреле генсек СНГ Сергей Лебедев заявил, что Кишинев пока не предпринимал никаких практических шагов по выходу из Содружества. Позже власти Молдавии объявили о старте анализа ряда соглашений для последующей денонсации.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Игоря Додона «Известиям»:

«Нельзя исключать, что Кишинев пойдет на дестабилизацию в Приднестровье»

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