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Гладков заявил об отражении массированной атаки беспилотников в Белгородской области

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Фото: РИА Новости
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Ночью в Белгородской области была отражена массированная атака беспилотников. Об этом 24 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Ночь прошла не совсем спокойно. Было большое количество атак беспилотных летательных аппаратов. С большей частью средства ПВО справились», — написал он.

По словам губернатора, пострадавших нет, однако есть повреждения в Белгороде, а также в Борисовском и Белгородском районах. Там из-за удара повреждены частные дома, административные здания и легковой транспорт. На данный момент в этих районах ведется подомовой обход.

Также за ночь с беспилотников были дважды сброшены взрывные устройства на административные здания в поселке Томаровка Яковлевского округа. В результате на одном из зданий была повреждена кровля, на другом — кровля и плита перекрытия. Возгораний, погибших и пострадавших не было.

Кроме того, в Грайвороновском округе произошел пожар на газопроводе. Без газа остались село Безымено и свинокомплекс. На месте работают следственные органы, причины возгорания устанавливаются.

На территории округа также ведется восстановление электросетей, поврежденных после захода диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

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Ранее в этот день Гладков сообщил, что в Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжую часть, повредив легковой автомобиль. По предварительной информации, пострадавших нет.

Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день ДРГ Украины попыталась проникнуть на территорию округа, однако российские военнослужащие пресекли вылазку.

После этого Гладков сообщил, что из-за проникновения ДРГ отселены жители девяти населенных пунктов. Кроме того, из-за обстрелов области ВСУ пострадали 13 человек.

Позднее, 23 мая, официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что остатки проникшей в Грайворонский округ ДРГ были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации. Тогда же режим контртеррористической операции в регионе был отменен.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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