Мишустин: 70% расчетов между Россией и Китаем проводятся в нацвалютах

70% трансграничных расчетов между Россией и Китаем уже проводятся в национальных валютах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 мая в ходе переговоров с китайским коллегой Ли Цяном в Пекине.

Мишустин также выразил уверенность, что в 2023 году экономическое сотрудничество Москвы и Пекина позволит не только досрочно выполнить задачу по увеличению взаимного товарооборота до $200 млрд, но и «превысить этот знаковый рубеж».

Вместе с тем он отметил стратегический характер сотрудничества стран в энергетической сфере. В этой связи российский премьер-министр добавил, что РФ занимает первое место по поставкам нефти в Китай.

Накануне Мишустин прибыл в Пекин для встречи с главой КНР Си Цзиньпином.

В настоящее время он проводит переговоры с Ли Цяном. По итогам состоится подписание двусторонних соглашений.

Вместе с тем некоторые подробности встречи премьеров уже стали известны. Так, Ли Цян в ходе переговоров отмечал, что у практического сотрудничества России и Китая большие и блестящие перспективы. Китай намерен поддерживать контакты между бизнес-кругами двух стран, налаживать их взаимовыгодное сотрудничество.

Мишустин, в свою очередь, заявил, что товарооборот России и Китая в 2023 году может превысить рубеж в $200 млрд. 70% трансграничных расчетов между странами уже проводятся в национальных валютах. Также российский премьер отметил, что Россия и Китай координируют усилия для выполнения договоренностей, которые были достигнуты во время визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву в марте.

23 мая в Шанхае стартовал российско-китайский бизнес-форум, в котором принимают участие Мишустин, а также руководители ведущих компаний России и Китая. Ли Цян в поздравительном письме к участникам российско-китайского бизнес-форума в Шанхае указал на готовность Китая расширять торгово-экономические связи с российской стороной.