Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине за сутки демонтировали пять памятников советским солдатам
Мир
В РФ заявили об ожидании подписания соглашения о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном
Мир
Переговоры Мишустина и Ли Цяна в Доме народных собраний Пекина продолжаются
Мир
Песков заявил об отсутствии предпосылок для урегулирования конфликта на Украине
Армия
«Известия» показали работу добровольческого отряда «Барс-12» в Лисичанске
Экономика
Минфин заявил о постепенном отказе от бумажных акцизов с 2024 года
Экономика
Песков анонсировал очное выступление Путина на ПМЭФ-2023
Общество
В РФ предложили ввести заградительные пошлины в 220% на импортные БАДы
Мир
NYT узнала о поддержке диверсии в Белгородской области со стороны ВСУ
Мир
Песков сообщил о согласовании дат визита Путина в Китай
Общество
В Якутске арестовали мужчину по делу о гибели четырех человек при пожаре
Недвижимость
Цены на новостройки в Москве остановились
Сюжет:

Песков объяснил позицию РФ по заморозке конфликта на Украине

Песков заявил, что Россия против заморозки конфликта на Украине
0
Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия выступает против заморозки конфликта на Украине. Об этом в среду, 24 мая, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами», — сказал он.

«Пока не будет соответствующего решения США, не будет и переговоров»
Экс-премьер Украины Николай Азаров — о возможности диалога Москвы и Киева, дальнейших поставках западного оружия и коррупции в стране

Ранее в этот день пресс-секретарь президента сообщил, что предпосылок для мирного решения конфликта пока нет. По его словам, пока что рано говорить о том, какой из предложенных разными странами планов по урегулированию предпочтительнее.

По словам Пескова, переговоры с Киевом пока невозможны ввиду того, что украинские власти сами запретили любые переговоры с РФ.

Накануне сенатор Совета Федерации Сергей Цеков заявил «Известиям», что, по его мнению, если бы президенту Украины Владимиру Зеленскому был важен мир, он бы согласился на переговоры с Москвой без предварительных условий. Так он прокомментировал отрицательный ответ посла Украины в ЮАР на предложение африканской миссии по урегулированию российско-украинского конфликта остановить боевые действия.

Посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова напомнила, что Зеленский ясно дал понять, что диалог с РФ не состоится, пока россияне не покинут «территорию в пределах международно признанных границ».

19 мая посол Египта в РФ Назих Нагари заявил, что африканские страны намерены искать выход из кризиса вокруг Украины, поскольку этот конфликт сильно влияет на торговлю.

Еще 17 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова рассматривать предложения по разрешению украинского кризиса от стран Африки и Латинской Америки. Комментируя китайскую инициативу, глава ведомства подчеркнул, что в ней отражен глобальный принцип — уважение Устава ООН. По его словам, это касается и недопустимости введения односторонних санкций.

До этого, 13 мая, Зеленский отверг предложение Ватикана по урегулированию конфликта. Он объяснил свое решение тем, что Киев не нуждается в посредниках.

Тем не менее, 17 мая госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин во время выступления в Рейкьявике на саммите Совета Европы заявил, что пришло время сделать шаги для достижения «справедливого и окончательного мира» на Украине.

Позже, 20 мая, стало известно, что папа римский Франциск поручил кардиналу Маттео Зуппи, архиепископу Болонскому и президенту Конференции итальянских епископов, возглавить миротворческую миссию на Украине.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023