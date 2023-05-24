Песков объяснил позицию РФ по заморозке конфликта на Украине

Россия выступает против заморозки конфликта на Украине. Об этом в среду, 24 мая, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами», — сказал он.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента сообщил, что предпосылок для мирного решения конфликта пока нет. По его словам, пока что рано говорить о том, какой из предложенных разными странами планов по урегулированию предпочтительнее.



По словам Пескова, переговоры с Киевом пока невозможны ввиду того, что украинские власти сами запретили любые переговоры с РФ.

Накануне сенатор Совета Федерации Сергей Цеков заявил «Известиям», что, по его мнению, если бы президенту Украины Владимиру Зеленскому был важен мир, он бы согласился на переговоры с Москвой без предварительных условий. Так он прокомментировал отрицательный ответ посла Украины в ЮАР на предложение африканской миссии по урегулированию российско-украинского конфликта остановить боевые действия.

Посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова напомнила, что Зеленский ясно дал понять, что диалог с РФ не состоится, пока россияне не покинут «территорию в пределах международно признанных границ».

19 мая посол Египта в РФ Назих Нагари заявил, что африканские страны намерены искать выход из кризиса вокруг Украины, поскольку этот конфликт сильно влияет на торговлю.

Еще 17 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова рассматривать предложения по разрешению украинского кризиса от стран Африки и Латинской Америки. Комментируя китайскую инициативу, глава ведомства подчеркнул, что в ней отражен глобальный принцип — уважение Устава ООН. По его словам, это касается и недопустимости введения односторонних санкций.

До этого, 13 мая, Зеленский отверг предложение Ватикана по урегулированию конфликта. Он объяснил свое решение тем, что Киев не нуждается в посредниках.

Тем не менее, 17 мая госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин во время выступления в Рейкьявике на саммите Совета Европы заявил, что пришло время сделать шаги для достижения «справедливого и окончательного мира» на Украине.

Позже, 20 мая, стало известно, что папа римский Франциск поручил кардиналу Маттео Зуппи, архиепископу Болонскому и президенту Конференции итальянских епископов, возглавить миротворческую миссию на Украине.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.