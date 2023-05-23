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Китаист назвал позитивным знаком проведение российско-китайского бизнес-форума

Китаист Молотников: проведение российско-китайского бизнес-форума — позитивный знак
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Проведение в Шанхае российско-китайского бизнес-форума является позитивным знаком. Об этом 23 мая «Известиям» заявил председатель правления Русско-китайского юридического общества Александр Молотников.

На мероприятие прибыла многочисленная делегация из РФ с премьер-министром Михаилом Мишустиным во главе. Также на форуме присутствуют несколько вице-премьеров и федеральных министров. Кроме того, в списке участников — руководители ведущих компаний России и Китая.

«Мы видим, как первые лица РФ направились в Китай, у них есть возможность напрямую взаимодействовать с китайскими коллегами, которые отвечают за конкретные сферы деятельности для того, чтобы решить те проблемы, которые возможно есть в направлении экспортно-импортных операций. Это позитивный момент, потому что удалось встретиться, какие-то вопросы решить не только на панелях форума, но и в рамках кулуарного общения различных участников», — сказал Молотников.

Во время форума Мишустин предположил, что товарооборот России и Китая может достичь по итогам года $200 млрд.

Комментируя это заявление, эксперт отметил, что такие результаты вполне возможны. Однако важно смотреть на структуру товарооборота.

«Я думаю, что это возможно, вопрос в том, какова будет структура. Это будет, например, поставка энергоносителей со стороны России, либо будут включаться поставки каких-то российских товаров, может быть, продуктовые линейки и так далее. Пока мы это предположить не можем. И вопрос — что будет поставлять Китай? Будут ли это уже готовые продукты, например, автомобили, либо это будут, в том числе технологии, инвестиции», — сказал Молотников.

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Ранее в этот день вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров сказал «Известиям», что Россия и Китай находятся «в постоянном процессе» обсуждения создания совместных предприятий на территории РФ. Он не стал уточнять, о каких конкретно отраслях идет речь, заметив, что «в разных».

Мишустин же подчеркнул, что углубление взаимодействия между Москвой и Пекином благотворно скажется на экономическом развитии обеих стран. Он уточнил, что российская сторона приветствует партнеров из дружественных государств для запуска перспективных, долгосрочных проектов во многих отраслях экономики в России.

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