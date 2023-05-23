Мошенники украли у малоимущих жителей Сахалина 20 млн рублей

Группа мошенников украла 20 млн рублей субсидий и попыталась украсть еще 26 млн у малоимущих жителей Сахалина. Об этом 23 мая сообщили в МВД по региону.

По информации следствия, злоумышленники мошенническим путем получали незаконный доступ к денежным выплатам на недвижимость. Жертв подыскивали среди людей с хроническими заболеваниями и правом на социальную поддержку.

Отмечается, что подозреваемые получали доверенности от своих жертв, которым были положены выплаты, с правом подписи. Затем они подавали от их лица все необходимые документы. В результате им приходили гарантийные письма о предоставлении единовременной денежной выплаты.

После этого злоумышленники задействовали третьих лиц, которые не догадывались о своем участии в преступной схеме. Эти люди заключали фиктивные сделки купли-продажи, в результате которых деньги получали подозреваемые.

Ранее, 19 мая, полиция начала проверку по факту телефонного мошенничества в отношении жителя Иркутской области, который лишился более 2 млн рублей.