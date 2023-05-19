Житель Иркутской области лишился 2 млн рублей из-за мошенников

Полиция проводит проверку по факту телефонного мошенничества в отношении жителя Иркутской области. Мужчина лишился более 2 млн рублей.

По словам 43-летнего потерпевшего, ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником «Госуслуг». Собеседник убедил мужчину, что его счета кто-то пытается взломать для оформления кредита. Чтобы сберечь накопления, лжесотрудник уговорил мужчину самостоятельно оформить кредит и совершить ряд финансовых операций. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Для осуществления переводов жителю области якобы требовалось воспользоваться конкретным банкоматом в Иркутске. Аферисты оплатили потерпевшему маршрутку в одну сторону. После осуществления операций мошенники перестали выходить на связь.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении 72-летней женщины. Пенсионерка лишилась 10,99 млн рублей.